Son dakika haberi: Corona virüsü için Bilim Kurulu’ndan açıklama geldi! Okullar tatil mi oldu?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 15.00'te başladı. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Toplantının sona ermesinin ardından 3 bakan kameralar karşısına geçti. 4 saatlik kritik toplantının ardından bakanlar flaş açıklamalarda bulundu. İlk sözü alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Koca, panik yapılmamasını, salgın olmadığını söyledi. Bakan Koca önerilerini de iletti.

Koca'nın ardından Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarda bulundu. Ersoy, titiz çalıştıklarını ve turist sayısının geçen seneye göre daha az olmasını istediklerini ifade etti. Ersoy, sezonun Nisan sonunda açıllmasının akıllıca olacağını ifade etti.

Son sözü alan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uygulayanlara inceleme başlattıklarını duyurdu, "Öncelik halkın sağlığı. İhracata halkın ihtiyacı karşılanmadan izin vermeyeceğiz" dedi

İşte bakanların son dakika açıklamaları...

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan toplantı sonrası beklenen flaş koronavirüs açıklaması "Şimdi yapmamız gereken..." |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın mensuplarına büyük iş düştüğünü ifade ederek, "Bildiğiniz gibi ilk kez bir toplantıyı gece saatlerinde yaptık. Bu az görülen bir durumdur. Bundan sonraki her buluşma dünkü gibi şeffaf olacaktır. Virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Antibiyotik diyecek ilaç şeffaf, temiz bilgidir. Çıkarımların bilgi ile karıştırıldığı bir durumdayız. Doğru bilgiyi yayma sorumluluğunuz var. Sorun küresel, mücadelemiz ulusaldır. Bu ulusal mücadelenin güçlü bir aktörünün medya olduğunu bildirmek isterim." şeklinde konuştu.

Koca bilimsel çalışmalara dikkat çekti, "Biz sorunu siyasal dil ile ele almadık. Bilimsel yöntemle ilerledik. Verilerle karar verdik. Tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Avrupa ile ilgili kaygılarımız doğrulandı. Bunu bekliyorduk. Tanı ve izolasyon sürecini hızla yaptık. Avrupa'nın durumu bizi dün akşamki durumla karşılaştırmakla yetinmeyecektir. Avrupa'nın tamamıyla iletişimi kesmek mümkün değildir. Turizm ve ticaret bakanları da bizimle beraberlerdir. Bilimsel tedbirlerin her alana hakim olmasını tartıştılar, kararlar aldılar. Maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselmesi, Sağlık Bakanlığı'nın Ticaret Bakanlığı'na ön hizmet için tabi olması kararı alındı. Vatandaşarımızın alım sayısı tamamlanmadan, ihracata izin verilmeyeceğini duyurmak istiyorum." dedi.

"BİR VAKA SALGIN DEĞİLDİR"

Bakan Koca Türkiye'nin güvende olduğunu ifade ederek, "Dün bir pozitif vaka ile karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Ülkemizin sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi gerçekleşti. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Koronavirüs somut,tedbirler basittir." diye konuştu.

"DAHA AZ TURİSTİN GELMESİ SAĞLIKLI OLACAK"

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy toplantı sonrası değerlendirmesinde, "Geçen seneye oranla daha az turistin gelmesinin daha sağlıklı olmasına karar verdik. Sektöre net bir açıklama yapacağız. Nisan'a kadar olan süreci dikkatle geçirmek sektör ve Türkiye için hayırlı olacaktır." dedi.

"GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTIK"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin akışını sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak arz talep dengesiyle sıhhi malzemelerde piyasalarda atış fiyat artışları oldu. Amacımız ihracatı engellemek değil. Ama piyasada maske olmadığı için önceliğimiz halkın sağlığı. Halkın normal piyasa fiyatlarından buna ulaşabilmesi önceliğimiz. Ticaret Bakanlığı olarak ürünleri ve firmaları denetledik. Soruşturma kapsamına aldıklarımız var."

"Hiçbir gereksinim olmamasına rağmen fahiş fiyatların gıdalara sıçradığını görüyoruz. İşlemlerimizi yapacağız. Vatandaşlarımız sakin olsun. Ürün stoğu ve personelimiz var. Korku yok. Hiçbir sıkıntı yok. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bizim de fuarlar 16 Mart'tan itibaren yurtdışı fuarlarını erteleme kararı aldık. Nisan'a kadar erteleyeceğiz."

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında üç bakandan ortak açıklama | Video

SORU-CEVAP

KORONAVİRÜS VAKASI HANGİ İLDE VE İLÇEDE GÖRÜLDÜ?

Bakan Koca: İl verebilirdim. İlçe verebilirdim. Kişisel mahremiyete önem vermemiz gerektiğini söylemeliyim. Vatandaşımız şunu bilsin, tedbirleri aldık.

Turizm sezonunun açılış tarihi nasıl olacak?

Bakan Ersoy: Sezon başlangıcını Nisan sonu olarak hesaplamalarını öneriyoruz. Amaç virüs riskinin düştüğü zamanlarda sayıyı yakalamak. Nisan sonuna erteledik sezonu.

Bakan Koca: 26 kişilik bilim kurulu var. Hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini biliyorum. Mahremiyet boyutu olmasa neden vermeyim. Verebilirim. Yurtdışı temaslı, genel durumu iyi, uçakla ilgili alınması gereken önlemler de alındı. Cumhurbaşkanımız başkanlığında yarın bir toplantı daha yapacağız.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Bakan Koca: Milli Eğitim Bakanlığı ile okulların tatil edilip edilmemesi konusunu bugün gündeme almadık. Ama duruma göre olabilir. Şu an için yok."

BAKAN KOCA'DAN ÖNERİLER

Bakan Koca yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Tek kullanımlık mendilleri hapşırma ve öksürme sırasında kullanalım.

Lavaboları normal deterjanlarla temizleyin.

Sarılmadan yakın temaslardan kaçınalım.

Giysileri 60 derece ve 90 derecede yıkayalım.

Dengeli beslenelim. Uykumuza dikkat edelim.

Ellerimizi sık sık yıkayalım.

Maske takmadan dışarı çıkmayalım. Avrupa'ya seyahat etmeyin.

KOCA: YAZ AYLARINDA ETKİSİNİ KAYBEDECEĞİ ÖN GÖRÜLÜYOR

ABD'deki bir araştırmanın hatırlatıldığı Bakan Koca, "Yaz aylarında hastalığın etkisinin azalacağını bizim bilim kurulumuz da öngörüyor. Korkmaya gerek yok. Hastalığın 1-2 aylık süreci önemli. Panik oluşturmadan 1-2 ayı atlatalım. Stoklarımız var, ilacımız var. Sorun yok" dedi.

TURİZM BAKANI: İTALYA'DAN KUŞADASI'NA GELEN GEMİYİ YANAŞTIRMADIK

Bakan Ersoy turizm ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını söyledi, "İtalya'dan gelen bir turizm gemisini Kuşadası'na almadık. Geri gönderdik" dedi.