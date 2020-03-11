Son dakika haberi: İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural AK Parti'ye geçti

AK Parti Grup Toplantısı sırasında son dakika gelişmesi! İYİ Parti'den ayrılan Tuba Vural Çokal AK Parti'ye geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

3 İLDEN 5 BELEDİYE BAŞKANI DA AK PARTİ'YE GEÇTİ

İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ile 3 ilden 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.

Öte yandan Çokal'ın AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 291'e yükseldi.

Bolu'nun Dörtdivan, Ağrı'nın Tutak, Ağrı'nın Dedeli, Muş'un Karaağaçlı ve Muş'un Sarıpınar Belediye Başkanları da yine AK Parti'ye geçti.