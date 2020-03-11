Koronavirüs kabusu giderek büyüyor. Dünya genelinde virüs vakaları 100 binin üzerine çıktı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bini aştı. Türkiye'de ise ilk vaka görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. "Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" diyen Bakan Koca, "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır." dedi.

Son dakika! Bakan Koca açıkladı: "Bir vatandaşımızda koronavirüs çıktı!" | Video

UZMANLAR UYARDI

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap A Haber canlı yayınında virüsle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Azap, "Koronavirüsün ülkemize olabildiğince geç gelmesi için çalışmalar yaptık. Bu konuda kısmen de başarılı olduk. Bundan sonra yapılacak olan şey, virüsü toplumumuzda olabildiğince az dolaşmasını az kişiye bulaşmasını ve olabildiğince az kişinin hayatını kaybetmesini sağlamak." dedi.