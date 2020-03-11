Son Dakika Haberi: Corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle okullar tatil olacak mı? Gözler Erdoğan başkanlığındaki toplantıya çevrildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece saatlerinde yaptığı açıklama ile Türkiye'de ilk corona virüsü (kovid-19) vakasının görüldüğünü açıklamıştı. Virüsün, yurt dışı geçmişi olan bir erkek vatandaş tarafından Türkiye'ye girdiğini belirten Koca, panik yapılmaması gerektiğini belirtti. Yapılan bu açıklamaların ardından milyonlarca öğrenci ve velileri 'okullar tatil mi, tatil olacak mı?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısında corona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşulurken, okullarla ilgili bir görüşme yapılmadığı belirtilmişti.

ERDOĞAN BAŞKANLIĞI'NDA YAPILACAK TOPLANTININ ARDINDAN BELLİ OLACAK!

Gelen son dakika haberine göre, Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ardından nihai kararın verileceği belirtildi.

Son dakika! Okullarda koronavirüs tatili olacak mı? Gözler Erdoğan başkanlığındaki toplantıya çevrildi | Video

YÖK REKTÖRLERİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

YÖK Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı "koronavirüs" gündemiyle bir toplantıya davet etti.

Toplantıda, Kovid-19'a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülecek.



Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.



Toplantıda ele alınacak konular arasında, yurt dışı ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer alıyor.