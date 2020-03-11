Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! İYİ Parti'de HDP istifaları durmuyor! Teşkilatlar ve belediyeler de isyan bayrağını açtı!

! 'de istifaları durmuyor! Teşkilatlar ve belediyeler de isyan bayrağını açtı!

'den haberleri gelmeye devam ediyor. ile ittifaka giren İYİ Parti, 'nin de ittifaka dahil olması sonrası karıştı. Partiden şu ana kadar 5 vekil istifa etti. Vekillerin açıklamalarında HDP ile ittifaktan rahatsızlık dile getirildi. İstifa furyası teşkilatlara ve belediyelere de sıçradı. Toplu istifaların önünün alınamadığı İYİ Parti'den, son olarak 19 belediyenin ayrılması da gündeme geldi .Belediyelerin başka partilerle anlaştığı ve rozetleri beklediği iddia edildi. İYİ Parti'de son olarak Erzurum’un Palandöken ilçesinde 2 meclis üyesi ve 450 üye partisinden ayrılarak AK Parti’ye geçmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 09:51 ABONE OL
SON DAKİKA! İYİ Parti'de HDP istifaları durmuyor! Teşkilatlar ve belediyeler de isyan bayrağını açtı!

İYİ Parti'de ittifak ortağı CHP'nin HDP ile yaptığı iş birliğinden dolayı istifalar sürüyor. Partide teşkilat düzeyinde istifalar yaşanırken, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı 19 ilçe belediyesinin de partiden ayrılacağı iddia ediliyor. Belediye başkanlarının önümüzdeki günlerde yeni partilerinin rozetini takacağı belirtiliyor.

Ortağı CHP'nin HDP ile yaptığı iş birliğinden dolayı istifaların yaşandığı İYİ Parti'de erime durmuyor. Partide teşkilat düzeyinde istifalar devam ederken, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı 19 ilçe belediyesinin de İYİ Parti'den ayrılacağı iddia ediliyor.

SON DAKİKA! HDP'nin çağrısı Millet İttifakı'nı karıştırdı! İYİ Parti'den ilk açıklama geldi...

İYİ PARTİ KARIŞTI

Yeni Şafak'ın haberine göre; CHP'nin, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yakınlaşmasına Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin sessiz kalması partide yaprak dökümünü başlattı. Bu süreç içerisinde yakınlaşmaya tepki gösteren 5 milletvekili istifa etti. Vekillerin istifasının ardından istifa furyası teşkilatlara da sıçradı. Yerel seçimlerin ardından teşkilat düzeyinde başlayan istifaların son dönemde arttığı belirtiliyor. Meclis üyeleri de peyderpey istifa ederek başka partilere geçiyor. Son olarak Erzurum'un Palandöken ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den seçilen 2 meclis üyesi ve 450 üye partisinden ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'deki erime yerele de yansıyacak. 31 Mart'ın ardından Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek meclis üyeleriyle birlikte AK Parti'ye katılmıştı. İYİ Parti'nin elinde bulunan 19 ilçe belediyesinin de başka partilere geçeceği belirtiliyor. Kulislerde, belediye başkanlarının partilerle anlaştığı ancak hala rozetleri takmadığı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde AK Parti'ye birkaç belediye başkanının geçmesi bekleniyor.

Son dakika: İyi Parti'de istifa depremi... Meclis üyeleri AK Parti’ye geçti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! İYİ Parti'de HDP istifaları durmuyor! Teşkilatlar ve belediyeler de isyan bayrağını açtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA