SON DAKİKA - Türkiye'de ilk koronavirüs vakası Fahrettin Koca tarafından açıklandı! Okullar tatil olacak mı; açıklama geldi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamasından sonra 'koronavirüs nerede hangi şehirde bulundu' sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bakan Koca; bu konu hakkında hastanın şehrini açıklamadı. Dünya genelinde 119.086 kişiye bulaşan koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 4.284'e yükseldi. Bugüne kadar ölenlerin 3.046'sı Çin'de, 631'i İtalya'da, 291'i İran'da, 54'ü ise Güney Kore'de yaşıyordu. Hastalıktan kurtulanların sayısı ise 65.762. Corona virüs yüzünden okullar tatil olacak mı?

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Dün gece Twitter üzerinden bir açıklama yapan Ziya Selçuk, okullardaki eğitim sürecinin planlamasının devam ettiğini bu konuda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini vurguladı.