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- Türkiye'de ilk vakası Fahrettin Koca tarafından açıklandı! Okullar tatil olacak mı; açıklama geldi...

Uzunca bir süredir dünya gündeminde yer alan hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklaması geldi! Fahrettin Koca, ilk kez Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Koronavirüs hangi şehirde nerede var? Gece yarısı gelen bu son dakika bilgisinden sonra vatandaşlar okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Corona virüsünden korunmak için alınan tedbirler de açıklanırken, corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır sorusu da en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili kritik açıklama geldi!

Giriş Tarihi: 11.3.2020 07:52 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 07:53 ABONE OL
SON DAKİKA - Türkiye'de ilk koronavirüs vakası Fahrettin Koca tarafından açıklandı! Okullar tatil olacak mı; açıklama geldi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk kez vakasına rastlandığını açıklamasından sonra 'koronavirüs nerede hangi şehirde bulundu' sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bakan Koca; bu konu hakkında hastanın şehrini açıklamadı. Dünya genelinde 119.086 kişiye bulaşan koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 4.284'e yükseldi. Bugüne kadar ölenlerin 3.046'sı Çin'de, 631'i İtalya'da, 291'i İran'da, 54'ü ise Güney Kore'de yaşıyordu. Hastalıktan kurtulanların sayısı ise 65.762. yüzünden okullar tatil olacak mı?

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Dün gece Twitter üzerinden bir açıklama yapan Ziya Selçuk, okullardaki eğitim sürecinin planlamasının devam ettiğini bu konuda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini vurguladı.

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SON DAKİKA - Türkiye'de ilk koronavirüs vakası Fahrettin Koca tarafından açıklandı! Okullar tatil olacak mı; açıklama geldi...
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