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SON DAKİKA: Resmi açıklama yapıldı! Üniversiteler ve edildi mi? 'da okullar tatil oldu mu, hangi üniversiteler tatil?

Türkiye'deki ilk koronavirüsü (Kovid-19) vakasının geçtiğimiz gün açıklanmasının ardından son dakika haberleri peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bilindiği gibi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yurt dışı geçmişi olan bir erkek vatandaşın coronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.Yaşanan bu gelişmenin ardından akıllara 'Türkiye'de de görülen corona virüs nedeniyle üniversiteler ve olacak mı, edildi mi?' sorusu geldi. Geçtiğimiz günün akşam saatlerinde Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından açıklama yapıldı ve coronavirüsü nedeni ile üniversiteler ile okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği hakkında sürecin değerlendirilmesinin devam ettiği bildirilmişti. Dün ise Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi ve toplantının ardından okulların tatil edilip edilmemesine yönelik son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Trabzon, Konya, Ankara, İzmir ve başta olmak üzere okullar tatil edildi mi, hangi üniversiteler tatil oldu? Corona virüsü nedeniyle İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte, günün en çok merak edilen sorusunun cevabı ve o açıklamalar!

Giriş Tarihi: 12.3.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 07:19 ABONE OL
SON DAKİKA: Resmi açıklama yapıldı! Üniversiteler ve okullar tatil edildi mi? İstanbul'da okullar tatil oldu mu, hangi üniversiteler tatil?

Türkiye'deki ilk corona virüs (Covid-19) vakası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, yurt dışı geçmişi bulunan bir erkek vatandaşın korona virüs testlerinin pozitif olduğunu duyurarak hasta ile yakınlarının karantinaya alındığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, Trabzon, Konya, Ankara, İzmir ve gibi büyük illerde yaşayanların yanı sıra diğer illerde yaşayan milyonlara öğrenci ve veli de ' edilecek mi?' sorusunun yanıtı araştırmaya başladı.

CORONA VİRÜS NEDENİ İLE ÜNİVERSİTELER VE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Üniversitelerin ve okulların tatil edilmesi hakkındaki beklentiye yönelik dün akşam saatlerinde bir son dakika açıklaması yapan Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, coronavirüs tedbirleri kapsamındaki sürecin değerlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam edildiğini bildirmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ayrıca, Bilim Kurulu Toplantısı öncesinde bugün kendisine gelen "Coronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna verdi ve ortak açıklama yapacaklarını ifade etti. Öte yandan, merakla beklenilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi ve bakanlar tarafından açıklama yapıldı.

AÇIKLAMA GELDİ: CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Toplantı öncesinde bazı üniversitelerden ise tatil haberleri geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında Coronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Toplantı sonrası bakanlar tarafından açıklamaya geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil olup olmasına yönelik soruya cevap verirken şu an için bu konuyu gündeme almadıklarını belirtti. Bakan Koca sözlerinin devamında flaş açıklamalarda bulundu. Böylelikle, 'Okullar tatil edildi mi, olacak mı?' sorusu da cevabına ulaştı.

İşte, Bilim Kurulu Toplantısı yapılan son dakika açıklaması ve tatil kararı verilen okullar, üniversiteler;

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SON DAKİKA: Resmi açıklama yapıldı! Üniversiteler ve okullar tatil edildi mi? İstanbul'da okullar tatil oldu mu, hangi üniversiteler tatil?
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