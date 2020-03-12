Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika İdlib ateşkesi açıklaması: Canlarını yakacağımızı söyledik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, Rus heyetle yapılan görüşmelerin olumlu olarak sürdüğünü ve mutabakat sağlandığını duyurdu. Bakan Akar, Esad rejiminin ateşkesi bozmaya yönelik eylemleri olursa karşılığı olacğaının mesajını verdi. Koronavirüs ile ilgili tedbirlere de değinen Akar flaş açıklamalarda bulundu. İşte Akar'ın açıklamalarından satırbaşları...

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Suriye ateşkesinde Rusya - Türkiye mutabakatı açıklaması | Video

BAKAN AKAR: MUTABAKAT SAĞLADIK

Rusya ile süren görüşmeleri değerlendiren Bakan Akar, "Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık." dedi.

"CANLARINI YAKARIZ"

Bakan Akar, Esad rejiminin ateşkesi tehdit etmeye devam etmesi durumunda karşılık verileceğini söyledi, "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

"ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Akar geri adım atılmasının söz konusu olmadığına vurgu yaparak, "İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor." dedi.

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KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ DUYURDU

Akar, "(Kovid-19) Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak." dedi.