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Son dakika: ’da terör örgütü ve operasyonu! Öğretmenlik yaptıkları belirlendi

Son dakika gelen bilgilere göre ’da terör örgütü ile içerisinde medresede öğretmenlik ve silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.3.2020 07:17 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 07:28 ABONE OL
Son dakika: Adana’da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Öğretmenlik yaptıkları belirlendi
Son dakika haber: Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide içerisinde öğretmenlik ile silahlı faaliyette bulunduğunu tespit ettiği 3 Suriye uyruklu kişiye yönelik operasyon düzenlendi.



EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlar İbrahim Hac G., Waad K. İle Hüseyin H. gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.

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Son dakika: Adana’da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Öğretmenlik yaptıkları belirlendi
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