Son dakika: Coronavirüs için üst düzey zirve! Okullar tatil olacak mı? Gözler Başkan Erdoğan'da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Bilim Kurulu ve bakanların katılımı ile kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıdan okulların tatil edilip edilmemesine ilişkin karar da çıkacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm kararlara yönelik hazırlıkları sunum ile anlatacak. Coronavirüs önlemleri kapsamında yeni değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer alacak. Kritik toplantı öncesi son bilgileri A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında anlattı.

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Ankara'daki üst düzey coronavirüs zirvesinden okullar ile ilgili karar çıkacak. Birçok uluslararası ve yurtiçi organizasyonun iptal edildiği günde eğitim ile ilgili verilecek karar merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı aldıkları tüm önlemleri tek tek sunumla anlatacak. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri alınacak.

MASADA 3 SEÇENEK VAR

Kritik toplantıda 3 seçeneğin masada olduğu konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önlemleri yeterli olarak değerlendirilir ve Bilim Kurulu da bu şekilde görüş bildirirse okullarda eğitim devam edecek. Okullarda bir risk görülürse tatil seçeneği devreye girecek. Üçüncü seçenek ise Nisan'ın ilk haftasında yapılacak olan 1 haftalık tatilin öne çekilmesi olarak belirtiliyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TATİL DURUMUNDAKİ YOL HARİTASINI SUNACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detaylı bir sunum ile toplantıya katılırken, tatil durumunda nasıl eğitim verileceğine dair planlarını da anlatacak. Uzaktan eğitim sisteminin yürürlüğe girip girmeyeceği de değerlendirilecek.

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SAĞLIK BAKANI ÖNLEMLERİ BİR KEZ DAHA ANLATACAK

Türkiye, coronavirüs salgınından uzak kalmayı başarırken, 1 vaka pozitif çıktı. Bakan Koca, "1 vaka salgın değildir. Sınırımızdan girdi, yüksek bir ihtimal gerçekleşti" demişti. Önlemler ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Sağlık Bakanlığı, bundan sonraki yol haritasına ilişkin fikirlerini bir kez daha aktaracak.

FIRSATÇILARA YAPTIRIM GELECEK

Masadaki en önemli konular arasında coronavirüs salgınını fırsata çevirenler olacak. Fırsatçılarla ilgili çalışmalar dinlenecek. Atılacak adımlara karar verilecek.