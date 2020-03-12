Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara'dan son dakika corona virüs açıklaması! Okullar neden tatil edilmedi?

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılım gösteren ölümcül koronavirüse ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'de ortaya çıkmasının ardından başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok bölgede etkili olan ve 4 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü ile ilgili dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada bir vatandaşımızda virüse rastlandığı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar gözlerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelecek açıklamaya dikmişti. Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarafından vatandaşların aklında yer alan okullar neden tatil edilmedi? Sorusunun cevabı canlı yayında açıklandı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ: BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA! OKULLAR NEDEN TATİL EDİLMEDİ?

"OKULU KAPATMAK BİR AVANTAJ, AMA..."

Alınan önlemin etkinliğiyle ilgili bir yol haritası belirlediklerini belirten Prof. Dr. Ateş Kara, "Okulları kapatmak bizim için avantaj sağlar ama o çocuklar tatil diye AVM'ye giderse potansiyel bir risk oluşturur. Yani aldığımız önlemlerin etkinliğini de düşünmek lazım" dedi.

İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…