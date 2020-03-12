Son dakika haberi: Sınav kağıdını kaybeden öğretmene büyük şok! Cezası belli oldu...

Serpil Işık'ın 15 yaşındaki kızı Ekin'nin 2 Haziran günü yapılan Lise Geçiş Sınavına(LGS), Alibeyköy Anadolu Lisesinde girdi. Heyecanla sınav sonucunu bekleyen küçük kız, sınav sonuçları açıklandığında büyük bir şok yaşadı. Çünkü, Ekin aylarca hazırlandığı sınava girmemiş görünüyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuran anne, kızının sınav kitapçığında 'Sınava girmediği' şeklinde not düşüldüğünü öğrenince karara itiraz etse de kızının sınava girmedi şeklinde göründüğü için itirazı kabul edilmedi.

SINAVA GİRDİ AMA GİRMEDİ

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Serap Işık, kızını mağdur eden yetkililerden şikayetçi oldu. Annenin ihbarı üzerine sınav salonu gözetmen öğretmenleri hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, 15 yaşındaki Ekin'in LGS sınavına girdiği halde girmemiş gibi göründüğü, Ekin'in ailesi tarafından bu duruma itiraz edildiği fakat sınav kâğıdını gözetmen öğretmenlere teslim etmesine rağmen öğretmenler tarafından "sınava girmedi" diye not düşüldüğü için itirazının kabul olmadığı anlatıldı. Salon başkanı Şeçil T. Ve gözetmen Serhat K.'nin küçük Ekin'in cevap kağıdın (optik kağıdını) kaybettikleri için bu şekilde işlem yaptıkları anlatıldı. İki gözetmen öğretmen hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dava açıldı.

MAĞDUR ÖĞRENCİ HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Mağdur Ekin Işık, 'Olay günü sayısal sınavı olan 2.oturuma girdim, ilk oturuma girdiğimizde sanık Seçil T. ben sınav bitince soru kitapçıklarınızı kontrol edeceğim, bir sorun yoksa çıkabileceğinizi söyledi. Sınıftan ayrıldım ve ikinci oturuma girdiğimde kendi soru kitapçığımı ve cevap anahtarımı bulamadım' dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Salon başkanı Seçil T. ise 'Alibeyköy Anadolu lisesinde sınavda 15 no.lu salonda sınav başkanı olarak görevliydim. Birinci oturum sorunsuz tamamlandı. İkinci oturum başladı, sınav bitimine kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Sınav süresi bittiğinde öğrencilere sınav süresinin bittiğini ve optik formların soru kitapçıkları arasına konularak toplanana kadar beklenilmesini söyledim, sınav kitapçıkları ve optik formları ben topladım. Ekin Su Işık'ın sınava girmediğine dair bir not düşmedik, zaten Ekin Su Işık'ın sınava girdiğine dair imzası vardır. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum," dedi

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2 AY 15 GÜN HAPİS

Yapılan değerlendirmede mahkeme, gözetmen öğretmeni suçsuz bulup hakkında beraat kararı verirken, salon başkanı Seçil T.'yi suçlu buldu. Salon başkanı 'Görevi Kötüye Kullanmak' suçundan 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve cezada indirim yapılarak 2 ay 15 güne indirilmesine hükmedildi. Gerekçeli kararda ise salon başkanının ihmali şöyle anlatıldı: 'Eğer adaydan kaynaklanan bir nedenle soru kitapçığı veya optik form bulunamasaydı, durumu belirleyen tutanağın tutulması veya prosedürün işletilmesi gerekirdi. Ancak olayda salon başkanı tarafından bu şekilde hareket edilmediği gibi soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını belirtilen kontrollerle tasnif ettikten sonra gerekli şekilde muhafaza etmesi şarttır. Fakat ihmal nedeniyle Ekin'in optik formunu muhafaza edememiştir ve cezalandırılması gerekmiştir.'