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SON DAKİKA: Üniversiteler ve olacak mı? 'da okullar tatil olur mu, hangi üniversiteler tatil oldu? O toplantı bekleniyor!

Türkiye'deki ilk coronavirüsü vakası geçtiğimiz günlerde açıklanırken konuya yönelik son dakika haberleri gelmeye de devam ediyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından akıllara hemen 'Türkiye'de de görülen corona virüs nedeni ile üniversiteler ve olur mu, edildi mi?' sorusu geldi. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un okulların tatil edilip edilmemesi hakkında yaptığı açıklamaların ardından dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı ve karar son dakika olarak duyuruldu. Bu gelişmenin öncesinde ise bazı üniversitelerden tatil haberleri peş peşe geldi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan toplantının ardından nihai karar verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı da coronavirüse karşı tedbirlerini karşı üç aşamalı olarak hayata geçirdi. Peki, Trabzon, Konya, Ankara, İzmir ve başta olmak üzere okullar tatil edildi mi, hangi üniversiteler tatil oldu? Corona virüsü nedeniyle İstanbul ve yurt genelinde okullar tatil olacak mı? İşte, günün en çok merak edilen sorusunun cevabı ve o açıklamalar!

Giriş Tarihi: 12.3.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 09:05 ABONE OL
SON DAKİKA: Üniversiteler ve okullar tatil olacak mı? İstanbul'da okullar tatil olur mu, hangi üniversiteler tatil oldu? O toplantı bekleniyor!

Türkiye'deki ilk corona virüs (Covid-19) vakası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bakan Koca, yurt dışı geçmişi bulunan bir erkek vatandaşın korona virüs testlerinin pozitif olduğunu duyurarak hasta ile yakınlarının karantinaya alındığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, Trabzon, Konya, Ankara, İzmir ve gibi büyük illerde yaşayanların yanı sıra diğer illerde yaşayan milyonlara öğrenci ve veli de ' olur mu?' sorusunun yanıtı araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER VE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Üniversitelerin ve okulların tatil edilmesi hakkındaki beklentiye yönelik ilk olarak Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından bir açıklama yapılmış ve coronavirüs tedbirleri kapsamındaki sürecin değerlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam edildiğini bildirilmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ayrıca, okulların tatil edilip edilmemesi hakkında Coronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nı işaret etmişti. Bu noktada, büyük bir merakla beklenilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi ve bakanlar tarafından açıklamalar yapıldı.

İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Toplantı öncesinde bazı üniversitelerden ise tatil haberleri geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında Coronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Toplantı sonrası bakanlar tarafından açıklamaya geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil olup olmasına yönelik soruya cevap verirken şu an için bu konuyu gündeme almadıklarını belirtti. Bakan Koca sözlerinin devamında flaş açıklamalarda bulundu. Böylelikle, 'Okullar tatil mi?' sorusu da cevabına ulaştı.

Son dakika! Okullarda koronavirüs tatili olacak mı? Gözler Erdoğan başkanlığındaki toplantıya çevrildi | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TOPLANTISI BEKLENİYOR! OKULLAR TATİL OLUR MU?

Dün gece saatlerinde gelen bilgiye göre ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ardından okulların tatil olup olmaması hakkında kararın verileceği belirtildi. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini karşı üç aşamalı olarak hayata geçirdi.

İşte, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklaması ve tatil kararı verilen okullar, üniversiteler;

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SON DAKİKA: Üniversiteler ve okullar tatil olacak mı? İstanbul'da okullar tatil olur mu, hangi üniversiteler tatil oldu? O toplantı bekleniyor!
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