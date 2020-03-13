Mutabakat büyük oranda sağlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in Moskova'da İdlib'de süren çatışmalara ilişkin gerçekleştirdiği görüşme sonrası, anlaşma maddelerini netleştirmek üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyetle görüşmeler sürüyor. Büyük oranda mutabakat sağlandığını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyete "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik" ifadelerini kullandı.ASELSAN'da gerçekleştirdiği toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de tüm unsurlarıyla mevcudiyetinin devam ettiğini vurgulayarak, "Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor" dedi. Rejimin okulları, hastaneleri, pazar yerlerini, fırınları vurduğunu, saldırılar sonucu Mayıs ayından bu yana bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını ifade eden Akar, büyük bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu bir milyon 400 bin civarında masum insanın da evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Moskova'da yapılan görüşmenin ardından imzalanan ateşkese değinen Akar, mutabakat kapsamındaki faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, "Bunu iyi okumak, anlamak lazım. Bunun hem ülkemizin hem çevremizin hem de Suriye'de eza, cefa çeken kardeşlerimizin lehine olduğunu görmemiz lazım. Önceki gün Rusya Savunma Bakanı ile telefon görüşmemiz oldu, olumlu geçti. Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Şu anda saldırılar durdu, ateşkes devam ediyor. Sabırla, sükûnetle olabildiğince dikkat ve hassasiyetle alanı takip ediyoruz. 15 Mart'ta M4 kara yolunda ortak devriyeler başlayacak. Onların ayrıntılarını arkadaşlarımız konuşuyor. Dileğimiz bunun bir şekilde sürdürülebilmesi" değerlendirmesinde bulundu.CUMUHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefonla görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020 tarihinde imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. ANKARA

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