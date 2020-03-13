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Son dakika: aranıyordu! O terörist teslim oldu

Son dakika gelen bilgilere göre Interpol'un arananlar listesinde aranan '' kod adlı terörist Duygu Karayel, ikna yoluyla teslim oldu. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 13.3.2020 07:49 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 08:25 ABONE OL
Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! O terörist teslim oldu

Son dakika haber: Interpol'un arananlar listesinde kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist Duygu Karayel, ikna yoluyla teslim oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE SIĞINDI

İkna çalışmaları sonucu teslim olanların sayısının her geçen gün artması örgütteki çözülmelere de hız kazandırdı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt mensubu ve ailesi ikna edildi. Terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, Habur Sınır kapısından teslim aldığı Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel isimli teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Jandarma tarafından işlemleri tamamlanan örgüt mensubunun 2003 yılında Trabzon ilinde üniversite öğrencisi iken terör örgütüne katıldığı o tarihten itibaren örgütün üst kadrolarında görev yaptığı ve katıldığı faaliyetlerden dolayı kırmızı bültenle hakkında arama çıkartıldığı detaylar arasında yer alıyor.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmanın yaklaşık 6 aylık ikna çalışması sonucu teslim alınan Duygu Karayel jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklanan Duygu Karayel cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! O terörist teslim oldu
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