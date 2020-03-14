Alo 184 Corona hattı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan dün ortak basın toplantısı düzenleyerek corona virüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bakan Koca, Türkiye'deki vaka sayısının 5'e yükseldiğini ve bu kişilerden 2'sinin solunum zorluğu çektiğini söyledi. Koca, "Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri dışında sadece 1 kişiye izin verilecek" dedi ve ekledi: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı yaptık. Katılımcı sayısı 40'ın üzerindeydi. İleriye dönük pek çok tedbir konuşuldu. Yurtdışına mümkün mertebe çıkılmaması gerektiğini belirtiyoruz. Yurtdışında olanların ise Türkiye'ye dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Olabildiğince bu dönemi kendilerini izole etmeleri gerekiyor."

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'5 VAKA BİRBİRİYLE BAĞLANTILI'

"İlk iki vakamızın belirli bir odağı var, 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek isterim" diyen Bakan Koca, "5 vakanın tamamı doğrudan birbiri ile bağlantılı. Bulundukları şehri açıklayabiliriz" ifadesini kullandı. Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Mesai saatleri dışında sadece 1 kişiye izin verilecek. ALO 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan karar çıktı. ABD de 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koydu. Ama Türkiye risk listesinde bulunmuyor. 4-5 haftanın çok önemli olduğunu ve tedbirlere sarılmamız gerektiğini de söylemek isterim."







ADALET BAKANI GÜL:



AÇIK GÖRÜŞLER ERTELENDİ

"Ceza infaz kurumuna girmeden önce ilk kabul raporlarıyla birlikte hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması, sağlık muayenesinden geçip tedavileri yapıldıktan sonra alınması sözkonusu. Solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporları olanların belirli bir alınacaktır. Ceza infaz kurumundan ayrılıp tekrar infaz kurumuna dönenler için aynı usüllere tabi tutulmuştur. Açık ve kapalı görüşmeler iki hafta ertelenmiştir."



ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN:



9 ÜLKEYE UÇUŞ YASAĞI

"Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya'ya uçuş yasağı koyduk. Şimdi de Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın (bugün) sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur." Öte yandan İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelgeyle bu 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişlerinin tüm hudut kapılarından durdurulduğunu bildirdi. Türkiye'den de bu ülkelere seyahatler geçici olarak durduruldu.

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ACİL DURUMDA BAŞVURULACAK 25 HASTANE

Yurt genelinde koronavirüse karşı acil durumda başvurulabilecek 25 hastane belirlendi:

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

İstanbul Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Şehir Hastanesi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi.



KKTC'DE TÜM GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefkoşa kentinde karantina altında tutulan 3 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 5'e yükseldi. Salgın nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. 1 Nisan'a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden KKTC'ye giriş ve çıkışlar yasaklandı.