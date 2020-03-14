Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ operasyonu: 18 gözaltı, 7 tutuklama

FETÖ operasyonu: 18 gözaltı, 7 tutuklama

Giriş Tarihi: 14.3.2020 ABONE OL
FETÖ operasyonu: 18 gözaltı, 7 tutuklama
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin 'gaybubet evleri' olarak adlandırdıkları evlere yönelik operasyon başlattı. Uşak merkezli Ankara, Antalya, İzmir ve Denizli'de 3 Mart Salı günü eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tokat'ta FETÖ il yapılanmasına yönelik operasyonda görevde bulunan asker, öğretmen, memur ve esnafın da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UŞAK NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ operasyonu: 18 gözaltı, 7 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA