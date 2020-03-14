FETÖ operasyonu: 18 gözaltı, 7 tutuklama

UŞAK NAMAZ VAKİTLERİ

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin 'gaybubet evleri' olarak adlandırdıkları evlere yönelik operasyon başlattı. Uşak merkezli Ankara, Antalya, İzmir ve Denizli'de 3 Mart Salı günü eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tokat'ta FETÖ il yapılanmasına yönelik operasyonda görevde bulunan asker, öğretmen, memur ve esnafın da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.