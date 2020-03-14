Gören gözlerine inanamadı, hemen koruma altına alındı! Dev karınca yuvası...

Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yavu Orman İşletme Şefliği ekipleri, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Gündoğan Köyü çevresinde ki ormanlarda yürüttükleri damgalama çalışması sırasında karşılaştıkları dev karınca yuvası ile şaşkına döndü. İnsan boyundaki dev kırmızı karınca yuvasını gören orman ekipleri gözlerine inanamadı. Durumu amirlerine bildirdiler, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ormana giderek dev yuvada incelemede bulundu. Dev yuva ormanın Doğay yapısına uygun bir şekille koruma altına alındı.



