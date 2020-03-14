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Gören gözlerine inanamadı, hemen koruma altına alındı! Dev yuvası...

'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hemen yetkililere haber verildi ve koruma altına alındı. Sivas’ın Yıldızeli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yavu ormanlık alanında, insan boyundaki yuvasını görenler gözlerine inanamadı, dev yuva Orman İşletme Şefliği tarafından koruma altına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.3.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 13:05 ABONE OL
Gören gözlerine inanamadı, hemen koruma altına alındı! Dev karınca yuvası...

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yavu Orman İşletme Şefliği ekipleri, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Gündoğan Köyü çevresinde ki ormanlarda yürüttükleri damgalama çalışması sırasında karşılaştıkları dev yuvası ile şaşkına döndü. İnsan boyundaki dev kırmızı karınca yuvasını gören orman ekipleri gözlerine inanamadı. Durumu amirlerine bildirdiler, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ormana giderek dev yuvada incelemede bulundu. Dev yuva ormanın Doğay yapısına uygun bir şekille koruma altına alındı.

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Gören gözlerine inanamadı, hemen koruma altına alındı! Dev karınca yuvası...
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