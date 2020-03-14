Şeref Ateş cinayetinin 3 zanlısı tutuklandı

DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ

Gazeteci Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra, dava sürecinde tahliye olan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş'in (53) öldürülmesiyle ilgili 3 kişi, tutuklandı. Düzce'nin Çamköy Mahallesi Çevre Yolu üzerinde önceki gece yaşanan olayda Şeref Ateş, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yakalanan K.B., E.K. A.G. adlı zanlılar 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Ateş'in cenazesi ise memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.