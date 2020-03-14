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: AVM'lerde kararı! Açılış ve kapanış saatleri değişti...

haberine göre; Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri önlemleri kapsamında değiştirildi. AVM'ler, saat 12.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. Daha önce okulların ara tatil dönemi öne çekilmiş, toplantı, yürüyüş ve etkinlikler iptal edilmişti. Süper Lig maçları ise seyircisiz oynanmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 12:31 ABONE OL
Son dakika: AVM'lerde coronavirüs kararı! Açılış ve kapanış saatleri değişti...

Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak.

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanıyor. Toplantılar, davetler, yürüyüş etkinlikleri iptal edildi. Okulların bir haftaık ara tatili öne çekilirken, 1 hafta da uzaktan eğiim uygulanacak.

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Son dakika: AVM'lerde coronavirüs kararı! Açılış ve kapanış saatleri değişti...
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