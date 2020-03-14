Son dakika: AVM'lerde coronavirüs kararı! Açılış ve kapanış saatleri değişti...

Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak.
Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanıyor. Toplantılar, davetler, yürüyüş etkinlikleri iptal edildi. Okulların bir haftaık ara tatili öne çekilirken, 1 hafta da uzaktan eğiim uygulanacak.
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