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Ulaştırma ve : 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır

ULAŞTIRMA ve , "Ülkemizdeki koronavirüs tedbirleri kapsamında 'den Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşlar, 2020 tarihi saat 08:00'den itibaren 17 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alınmıştır" açıklamasını yaptı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.3.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 19:57 ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki koronavirus tedbirleri kapsamında Türkiye'den Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşlar 14 Mart 2020 tarihi saat 08:00'den itibaren 17 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alınmıştır. Ancak turistik amaçlı olarak yurt dışına çıkmış veya yurt dışında öğrenci olarak okuyan vatandaşlarımız, 17 Mart 2020 tarihi lokal saat 24.00'a kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye'ye girişi yapabilecektir" denildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır
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