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Bakan duyurdu! ’nda bütün izinleri kaldırdık

korona virüs önlemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamada; ‘Bakanlıkta bütün izinleri kaldırdık’ dedi.

Giriş Tarihi: 15.3.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 16:05 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Dışişleri Bakanlığı’nda bütün izinleri kaldırdık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu korona virüs önlemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken 'Bakanlıkta bütün izinleri kaldırdık' dedi.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Bakanlığımızda destek birimi kurduk ve 24 saat hizmet veriyor. Bugün biz de bakan yardımcılarımızla birlikte çalışmalarımızı beraber gözden geçirdik.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da alması gereken tedbirler var. Arkadaşlarımızı teyakkuz halinde çalışıyorlar. Tüm izinleri kaldırdık.

Virüsün yaygın olduğu vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı yerlerde ikinci nöbetçi telefon uygulamasına da geçtik.

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Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Dışişleri Bakanlığı’nda bütün izinleri kaldırdık
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