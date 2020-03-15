Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakanlık son dakika olarak duyurdu! Kütüphaneler o tarihlerde kapalı olacak

Bakanlık olarak duyurdu! Kütüphaneler o tarihlerde kapalı olacak

haberi... 'ndan kütüphanelere ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre, tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.3.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 15:58 ABONE OL
Bakanlık son dakika olarak duyurdu! Kütüphaneler o tarihlerde kapalı olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.

Bakanlıktan, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlık son dakika olarak duyurdu! Kütüphaneler o tarihlerde kapalı olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA