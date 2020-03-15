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'te mahsur kalan Türk vatandaşlarla ilgili son dakika gelişmesi

Dünyanın en yüksek zirvesi 'te mahsur kalan ve Sabah Gazetesi'nden 'e konuşan Türk dağcılar Murat Can Kaya ile ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. , Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.3.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 15:39 ABONE OL
Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşlarla ilgili son dakika gelişmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabında "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz." paylaşımını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun hesabında, Özyazıcı ve Kaya'nın dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışırken mahsur kaldıkları ve Nepal'deki bir köye sığındıkları bildirilen haber ile Türk vatandaşlarının helikopter içinde çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

SABAH'A KONUŞTULAR

SABAH'a konuşan Muhammed Emin Özyazıcı, "Şu an 5 bin 150 metredeyiz. Everest Ana Kampı'na tırmanıyorduk. Çok fazla irtifa kazandığımız için yüksek irtifa hastalığan yakalandık ve son köy olan Gorakshep Köyü'ne geri döndük. Baş ağrısı mide bulantısı baş dönmesi sorunları var. Sigorta poliçemiz helikopteri karşılamadığı için ve bizim de helikopter ücretini karşılayamadığımız için yardım istedik. Bir an öncce helikopter ile alnıp irtifa kaybettirilmememiz gerekiyor. Şu an dışarıda fırtına var. Hava ise eksi 15-20 derece. Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz. Hayati tehlikemiz yok." demişti.

Türk dağcılar Everest'te mahsur kaldı

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Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşlarla ilgili son dakika gelişmesi
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