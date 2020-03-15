Partisi bile iptal ederken Kaftancıoğlu yüzlerce CHP'liyi tedbirsizce aynı salona topladı

İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı CHP 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ni Beşiktaş'ta yaptı. Koronavirüs nedeniyle toplu alanlarda bulunmayın uyarısı yapıldığı halde CHP, kongresini ertelemediği gibi hiçbir tedbir de almadı. Toplantıya katılanların maske takmadığı da görüldü. Sosyal medyada bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Şaka gibisiniz. CHP, toplum sağlığı için de tehlike" gibi yorumlar yaptı.

Türkiye'de Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok tedbir alındı, birçok etkinlik de iptal edildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Toplu yerlerden uzak durun" çağrısı da yaptı.

"EL SIKIŞMIYORUZ" DİYE TWEET ATIP SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜ VERDİLER

İstanbul CHP İl Başkanlığı sosyal medya hesabında sabitlenmiş iletide "El sıkışmıyoruz, sarılmıyoruz, birbirimizi seviyoruz" sözlerini kullanırken bugün Kaftancıoğlu'nun İstanbul Beşiktaş'ta kongre gerçekleştirdiği öğrenildi.

KONGRE NEDEN ERTELENMEDİ?

Koronavirüs nedeniyle birçok tedbir alınırken CHP 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ni ertelemediği gibi önlem alınmadığı da görüldü. Kongreye katılan kadınların maske takmadığı da görüldü. Bilindiği üzere, farklı ülkelerdeki birçok lider ve siyasetçi toplantı yaptıkları esnada maske takmış ve tedbirli davranmıştı.

Sosyal medyadaki @CHP_istanbulil isimli resmi hesap kongrenin fotoğraflarını şu ileti ile paylaştı: "4. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongremiz Beşiktaş'ta gerçekleştiriliyor. İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu da kongreye katılarak bir konuşma yaptı ve kadın üyelerimize başarılar diledi." Kongrenin neden ertelenmediğini soran sosyal medya kullanıcılarından çeşitli tepkiler de geldi.

Bazı kullanıcılar, Sağlık Bakanlığı birçok uyarıda bulunurken okullar tatil edilirken her tür hijyen önlemi alınırken neden kongre ertelenmedi sorularını sordu. İşte sosyal medyadaki tepkilerden örnekler:

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "GERÇEKTEN ŞAKA GİBİSİNİZ"

Sosyal medyada bu iletinin altına da birçok yorum yapıldı. @KaanSekbann rumuzlu sosyal medya kullanıcısı "Gerçekten şaka gibisiniz. Bir de öpüp kucaklaşsaydınız birbirinize. Kongrenin adını 1. Ulusal Korona Kongresi olarak değiştirin tam olsun" dedi

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı @arhezriyas ise "Hiçbir kesime derdimizi anlatamıyoruz. İki çocuk bir bebek 3 evladım ve 70 yaşında anam var. Ve 60 yaş üstü bir sürü sevdiğim insan. Hepsini bu virüsten nasıl korurum diye düşünmekten uyuyamaz oldum. Ben bu sorumsuz insanlara hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Başka bir Twitter kullanıcısı @fevrisosyolog_ "Akıl tutulmaması mı yaşıyorsunuz anlamıyorum" dedi.

"UMRE'DEN GELENLERE EL ÖPMEYE GİDENLERE LAF ATMAYIN!"

@kuqost isimli Twitter kullanıcısı ise Şu yaptığınız CHP'yi resmen Cehalet Halk Partisi yapmıştır...Umre'den dönenlerin elini öpmeye gidenlere laf atmaya hiç ama hiç hakkınız yok. Yuh size" diyerek tepki gösterdi.

"CHP TOPLUM SAĞLIĞI İÇİNDE TEHLİKELİ"

Bir diğer Twitter kullanıcısı "Türkiye'de koronavirüs tedbirleri doğrultusunda toplu etkinlikler iptal edilirken doktor kimliği ile iki de bir poz veren Canan Hanım liderliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı yüzlerce kişiyle kongre yapıyor CHP artık toplum sağlığı içinde bir tehlikedir YAZIKLAR OLSUN" diyerek duyarsızlığa dikkat çekti.

"BİR SONRAKİ KONGRE KALAN SAĞLAR BİZİMDİR"

@fusunayanoglu isimli kullanıcı Bir de seni akıllı sanıyorduk Canan Hanım, Demek ki akıl da bir yere kadar" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Bi sonraki kongre artık Kalan sağlar bizimdir olur herhalde?" diyerek tepkisini paylaştı.

ÜSTELİK CHP DAHİL TÜM PARTİLER TOPLANTILARINI İPTAL ETMİŞTİ

CHP dahil tüm partilerin grup toplantılarını iptal ettiği bu günlerde Kaftancıoğlu'nun Koronavirüs gündemine rağmen adeta cahil cesaretiyle tedbirsizce yüzlerce kişiyi bir salona toplayarak meydan okuması şaşkınlığa neden oldu.