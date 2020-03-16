Gözler bu zirvede! Sığınmacılar pes etmiyor...

Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor. En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.Bekleyiş 18'inci gününe girerken, geceyi çadırlarda geçiren 10 bini aşkın mülteci büyük mücadele veriyor.

GERİ ADIM ATMIYORLAR

Göçmenler 27 Şubat'tan itibaren Yunanistan'ın tüm saldırılarına rağmen pes etmezken, zorlu hava koşulları ile de mücadele ediyor. Önceki gün yağan şiddetli yağmurdan etkilenen göçmenlerin bazıları rahatsızlandı. Meteoroloji'nin son verilerine göre hava bugün daha yüksek bir sıcaklıkla seyredecek.

GÖZLER ÜÇLÜ ZİRVEDE

Tazyikli su, gaz bombaları ve mermilerle acımasızca müdahalesine rağmen hala Yunanistan'ın kapıyı açacağını düşünen sığınmacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşeceği yarınki zirveye odaklandı.

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TELEKONFERANS İLE GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesinin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacağı bildirilmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN: GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMEYE MAHKUMUZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e "Böyle bir durum var. Sizin daha önce bana verilmiş büyük rakamlarla sözleriniz vardı. Şuraya gelin siz de destek verin, bir an önce burayı yapalım." dediğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Söyleye söyleye en fazla 25 milyon avro vereyim, dedi. Biz onu da kabul dedik. Sonra Kızılhaç'a vereceğini söyledi. 'Kızılhaç'tan da Kızılay'a aktarılır.' dedi. Bu rakam takip ediyoruz, dediler ki 'Bu rakam BM Mülteciler Başkomiserliğine gitmek durumundadır.' Mülteciler Başkomiserliğine gidecek, oradan da Kızılhaç ve Kızılay'a o şekilde ancak gelebilir gibi bir yaklaşım ortaya koydular. Böyle bir şey olmadı. Aradım tekrar şansölyeyi. 'Para hazır.' dedi. 'Hazır olan paranız buraya gelmiyor.' dedim. Eğer bunu verecekseniz verin, vermeyecekseniz, dün söylediğimi söylüyorum, kendilerine dedim ki 'O zaman bu mültecileri biz size gönderelim, biz 25 değil, size 100 milyon avro gönderelim.' 'Ben onu da istemem.' dedi. 'Onu istemiyorsanız, niye BM'ye gönderiyorsunuz bu parayı. Bunu direkt bize gönder. Ben sizin pratik olmanızı istiyorum.' dedim. 'Şu anda biz ölüm kalım mücadelesi veriyoruz, bu insanlar, 3-5 yaşındaki o yavrular, çamur, batak içerisinde ne halde olduklarını televizyonlarda izlemiyor musunuz?' dedim. 'İzliyorum.' O zaman dedim, bir an önce bunu göndermeniz lazım. 'Siz bana daha önce göçmenlerle ilgili yılda 1-2 milyar avro harcıyorum. Gerekli desteği de veririm.' demiştiniz. Peki nerede, yok. Yani güvenmek mümkün değil. Hep söylüyorum ya biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mahkumuz."