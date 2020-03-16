İşadamı Mansimov’a FETÖ gözaltısı

Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gurbanoğlu ve Perker'in, FETÖ üyesi olduğu ve örgütün üst düzey yöneticiyle yoğun irtibatının tespit edildiği belirtildi.Beşiktaş'taki evinde ve Levent'teki işyerinde arama yapılan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun Nuray Nurcihan Perker ile birlikte gözaltına alındığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.667 sayılı KHK ile kapatılan Türk Rus Vakfı'nda kurucu olan Gurbanoğlu'nun HTS kayıtları incelenmesinde FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Hamdi Akın İpek, Suat Yıldırım ve Süleyman Uysal ile yoğun telefon irtibatının olduğu, FETÖ'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle Rusya Hükümeti tarafından kapatılan Atlantic İnternational School'un yönetim kurulunda olduğu tespit edildi. Gurbanoğlu'nun, FETÖ'nün Rusya imamı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan 'Saffet' kod adlı Ahmet Hamdi Vural'la irtibatlı olduğu, Vural'ın Gurbanoğlu'nun şirketine sık sık şirketine geldiği, Vural'ın şirkete gelmesiyle beraber sinyal engelleyici Jammer cihazını açarak tedbir uyguladıklarına dikkat çekildi. Gurbanoğlu'nun, FETÖ'nün Ahmet Hamdi Vural ile çok yoğun irtibatlı olduğu ve birlikte seyahat ve yolculuklar yaptıkları tespit edildi.Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'cü Muammer İhsan Kalkavan'ın da, Gurbanoğlu'nun şirketine sık sık geldiği ve hatta şirketin ortağı gibi tavırlar sergilediği ifade edildi. Gurbanoğlu'nun, Kalkavan'la yoğun irtibatının olduğu ifade edildi.Gurbanoğlu'nun, FETÖ'nün hukuk alanındaki kozmik yapılanması olan Yüksel- Karkın-Küçük (YKK) avukatlık bürosuyla irtibatlı olduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker'in, Gurbanoğlu'nun tüm işlerinin idaresini de yürüttüğü ve insiyatifi olduğu, tüm işlem ve eylemleri birlikte idare ettiklerinin anlaşıldığı tespit edildi.Azeri işadamı Mübariz Mansimov 1998 yılında Türkiye'ye yerleşti. 2007 yılında Gurbanoğlu soyadını alarak Türkiye vatandaşı oldu. Asker kökenli Gurbanoğlu dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Palmali Grubu'nun kurucusu. Petrol taşımacılığıyla adını duyuran işadamı 2010'da İstanbul Modern'in eğitime destek amacıyla düzenlediği galada Balkan Naci İslimyeli'nin el işlemesi Türk Bayrağı'na 650 bin lira verip, TSK'ya bağışlayarak dikkatleri üzerine çekti. 2015'te de Forbes'ın dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine de girdi.