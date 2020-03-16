Son dakika: Corona virüsü aşısı bulundu mu? Prof.Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında açıkladı...

Corona virüsü ile ilgili birçok yanlış bilgi sosyal medyada dolaşıyor. Doktorlardan bile farklı cevaplar, yorumlar geliyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan konunun uzmanı olmayan doktorların bilimsel olmayan yorumlarına A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Ceyhan, aşı için çok erken olduğunu söyledi, aşının hiç bulunamayacağına da dikkat çekti. Ceyhan, sosyal medyadan hastalık takibi olmayacağını da ifade etti.

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Prof.Dr. Ceyhan yaptığı değerlendirmede, "Sağlık Bakanlığı'ndan gelmeyen şeylere itibar edilmemeli. Panik yapılacak bir şey yok. Milyonda bir ile ifade edilen rakamlardayız. Bu işin seyri kendi elimizde. Bu önlemlerin bir kısmı belki canımızı yakacak, gelirleri azaltacak ama bunun geçici olduğunu unutmamalıyız. Bu bizim başımızda değil, tüm dünyanın başında olan bir salgın. Sosyal medyada bu hastalığın takibini bir bırakmamız lazım." dedi.

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"AŞI BULUNMASI İÇİN 1 YIL GEREKLİ"

"Aşı ile ilgili şu anda 30 molekül üzerinde çalışmalar yapılıyor." diyen Ceyhan, "Bazen bu yanlış tercüme ediliyor. Biz bir molekül bulduk, bu bir aşı adayı demek. Bir molekülün aşı haline gelebilmesi için önce hayvan deneyi, sonra insan deneyi yapılması gerekiyor. 4 faz gerekiyor. Şimdiye kadar olan tecrübelerimizden bunun en az 1 yıl sürdüğü söylenebilir. Biz bundan umutluyuz, testlerin sonucuna bakacağız demektir. İlla aşı bulunacak diye bir şey de yok. Mesela kolera, tifo bunların etkin bir aşısı yok. SARS'ın bir aşısı bulundu ama hayvan deneyleri yapılana kadar salgın bitti. MERS'in etkin bir aşısı bulunamadı. Mutlaka bulunacak diye bir umuda kapılmamak gerekiyor." dedi.

"TEMKİNLİ OLMAK GEREKLİ"

Aşı ile ilgili sözlerini sürdüren Ceyhan, "Bir ilaç ABD'de 4 hastaya deneniyor haber oluyor. Bunlar yanlış şeyler. İlacın kabul görmesi için 9 bin 800 kişiden iki farklı gruba denenmesi gerekiyor. Bir gruba daha az etkin bir ilaç vereceksin deneyeceksin, öyle ortaya çıkacak. 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlarda bir sıtma ilacı ile AİDS ilacının kombinasyonu öneriliyor. Bu da yapılacak bir şey olmadığı için yapılıyor. Temkinli olmak gerekiyor." diye konuştu.