Corona virüsüyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 513 olarak açıklandı. Şu ana kadar görülen vaka sayısı ise 169 binlere ulaştı. Türkiye'de ise vaka sayısı 18 olarak belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, açıklanan ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirterek, Avrupa'dan gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın bulunduğunu ifade etti.

ALO 184 SABİM DANIŞMA HATTI'NA SORU YAĞMURU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) danışma hattına çevrildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar soru yağmuruna tuttu.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri de algoritma dâhilinde vatandaşların hangi yolu izlemesi gerektiğini anlattı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) danışma hattına vatandaşların en çok sorduğu sorular ve cevapları şöyle: