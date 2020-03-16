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haberi: Türkiye'de virüs vaka sayısı arttı! Vatandaşlardan corona virüsüyle ilgili soru yağmuru

Dünyada hızla yayılan virüsüne karşı Türkiye aldığı önlemlerle dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasıyla Türkiye önlemleri almaya başlarken çoğu ülke ise virüs kapısına dayanana kadar sadece seyretmekle yetindi. Türkiye'de şu ana kadar vaka sayısının 18 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişide daha tespit edildiğini belirterek, Avrupa'dan gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın bulunduğunu ifade etti. 'na ise vatandaşlardan corona virüsüyle ilgili sorular geliyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de algoritma dahilinde vatandaşların hangi yolu izlemesi gerektiğini anlattı. İşte Alo 184 SABİM Danışma Hattı'na corona virüs ile ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları…

Giriş Tarihi: 16.3.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 09:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs vaka sayısı arttı! Vatandaşlardan corona virüsüyle ilgili soru yağmuru

virüsüyle ilgili haberleri gelmeye devam ederken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 513 olarak açıklandı. Şu ana kadar görülen vaka sayısı ise 169 binlere ulaştı. Türkiye'de ise vaka sayısı 18 olarak belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, açıklanan ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirterek, Avrupa'dan gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın bulunduğunu ifade etti.

ALO 184 SABİM DANIŞMA HATTI'NA SORU YAĞMURU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) danışma hattına çevrildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar soru yağmuruna tuttu.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri de algoritma dâhilinde vatandaşların hangi yolu izlemesi gerektiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) danışma hattına vatandaşların en çok sorduğu sorular ve cevapları şöyle:

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs vaka sayısı arttı! Vatandaşlardan corona virüsüyle ilgili soru yağmuru
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