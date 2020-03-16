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Son dakika haberi: Eğlence mekanlarına corona virüs düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Yapılan açıklamaya göre 81 ile gönderilen ek genelgeyle salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.3.2020 22:08 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 07:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Eğlence mekanlarına corona virüs düzenlemesi

Corona virüsü tedbirleri sıklaştırılıyor. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir düzenleme geldi.,

İçişleri Bakanlığı açıklamasında "Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak." denildi.

81 İLE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Coronovirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. İllere gönderilen ek genelge ile Coronavirüs salgının Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

Genelgede; Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde; "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri" olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

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Son dakika haberi: Eğlence mekanlarına corona virüs düzenlemesi
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