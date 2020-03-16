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Son dakika haberi: Koronavirüs kurallarına uymayan yandı

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs vakalarının ardından aldığı önlemlerle diğer ülkelere örnek olmaya devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada yer alan aralarında birçok ünlünün de yer aldığı ve yurt dışından gelmelerine rağmen bazı vatandaşların 14 gün kuralına uymadığı şeklinde paylaşımlara tepkiler yine sosyal medyadan geliyor. Alınan son dakika bilgisine göre bazı vatandaşlar, 14 gün kuralına uymayanlara ceza verilmesi konusunda paylaşımlar yaparken, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın gelen şikayetleri değerlendireceği belirtildi. İşte dakika dakika yeni gelişmeye ilişkin son ayrıntılar

Giriş Tarihi: 16.3.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 09:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs kurallarına uymayan yandı

Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca'nın umre ziyaretinden dönen bir vatandaşta koronavirüs () test sonucunun pozitif çıktığını son dakika olarak açıklamasının ardından Türkiye'deki vaka sayısı dün gece itibarıyla 18'e yükseldi. Bu kapsamda her geçen dakika yeni gelişmelerin olduğu krizde son bilgiye göre tarafından alınan önlemler arttırılırken, hafta sonu umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alınmaya başlandı.

14 GÜN KURALINA UYMAYANLAR HAKKINDA ŞİKAYET

Korona virüs ile ilgili önlemler kapsamında bakanlıkça daha önceki günlerde de hem yurtdışı gezilerinden hemde umre ziyaretinden gelen ve evde 14 gün istirahat kuralına uyması söylendiği halde buna uymayan vatandaşlar konusunda şikayetler başladı.

SON DAKİKA: İki bakanlık harekete geçti >>

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Son dakika haberi: Koronavirüs kurallarına uymayan yandı
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