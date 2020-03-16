Son dakika haberi: Koronavirüs kurallarına uymayan yandı

Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca'nın umre ziyaretinden dönen bir vatandaşta koronavirüs (corona virüsü) test sonucunun pozitif çıktığını son dakika olarak açıklamasının ardından Türkiye'deki vaka sayısı dün gece itibarıyla 18'e yükseldi. Bu kapsamda her geçen dakika yeni gelişmelerin olduğu krizde son bilgiye göre Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılırken, hafta sonu umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alınmaya başlandı.

14 GÜN KURALINA UYMAYANLAR HAKKINDA ŞİKAYET

Korona virüs ile ilgili önlemler kapsamında bakanlıkça daha önceki günlerde de hem yurtdışı gezilerinden hemde umre ziyaretinden gelen ve evde 14 gün istirahat kuralına uyması söylendiği halde buna uymayan vatandaşlar konusunda şikayetler başladı.

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