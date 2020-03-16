Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi davası devam etti!

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Adana'da bulunan sanık Ersin Filizer ile video-konferans sistemiyle bağlantı kuruldu. Duruşmada gizli tanık "Kanarya"nın beyanı alındı.

Bulunduğu yerden sesi ve görüntüsü değiştirilerek video-konferans bağlantısı sağlanan gizli tanık, Filizer'in kalabalık içinde olup olmadığını hatırlayamadığını ifade ederek, "Yüzlerini seçebildiğim kişileri daha önce söyledim." dedi.

Filizer ise "Olay yerinde değildim. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda firari sanıklar Burhan Ay ve İsa Özel hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- DAVANIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş ve mahkeme 24 Nisan 2017'de hükmünü açıklamıştı.

Aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 41 kişiden 25'i çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken 13 kişinin beraatine, o tarihte firari olmaları nedeniyle Burhan Ay, İsa Özel ve Ersin Filizer'in dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.

Filizer, 2 Ocak 2018'de Diyarbakır'da yakalanmıştı.