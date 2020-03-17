Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Aile ve Çalışma Bakanlığından işaret dilinde "korona virüs" uyarıları

Aile ve Çalışma Bakanlığından işaret dilinde "korona virüs" uyarıları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işitme engelli vatandaşlar için işaret dilinde "Koronavirüs Riskine Karşı Uymamız Gereken 14 Kural" başlığı ile bir video hazırladı. Videoda, korona virüsün nasıl bulaştığı hakkında bilgi verilirken, alınması gereken tedbirler sıralandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 16:38 ABONE OL
Aile ve Çalışma Bakanlığından işaret dilinde korona virüs uyarıları

Sağlık Bakanlığının virüsle ilgili kamuoyuna ilettiği 14 tedbir, bu video ile işitme engelli vatandaşlar için erişilebilir hale getirildi.
İşaret dilinde hazırlanan videoda, sosyal mesafe kuralından, vatandaşlardan yurtdışı seyahatlerini iptal etmeleri ya da ertelemelerine, yurtdışından dönüldüyse 14 gün evden çıkılmaması gerektiği ve yurtdışından geldiği bilinin kişilerle temas edilmemesi gerekliliğine kadar tam temel kurallara yer verildi.
Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı işaret dilindeki video, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Aile ve Çalışma Bakanlığından işaret dilinde "korona virüs" uyarıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA