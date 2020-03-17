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Bakanlık son dakika duyurdu: Tolhildan Azat kod adlı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63’e yükselmiştir.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 11:06 ABONE OL
Bakanlık son dakika duyurdu: Tolhildan Azat kod adlı terörist teslim oldu

Ağrı Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam etiğini bildirdi. Bakanlık son açıklamasında, "Bu kapsamda Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63'e yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.

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Bakanlık son dakika duyurdu: Tolhildan Azat kod adlı terörist teslim oldu
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