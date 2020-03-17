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virüsü karantina yurtlarında nöbet var! İşte son dakika görüntüleri

Yurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen öğrenci yurtlarında hazırlıklar tamamlandı. Görüntüleri alınan son dakika bilgisine göre yurt çevresinde güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu görülürken, yurtlar havadan fotoğraflandı. Ayrıca Virüsü önlemleri kapsamında yurtlarda kalacaklara 5 kritik son dakika uyarısı da yapıldı. İşte ayrıntılar;

Giriş Tarihi: 17.3.2020 12:16 ABONE OL
Corona virüsü karantina yurtlarında nöbet var! İşte son dakika görüntüleri

İstanbul Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı son dakika olarak duyurmuştu. Yurt dışından gelecek vatandaşların gözetim altında tutulması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi. Güngören'de bulunan KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'nda hazırlıklar tamamlandı. Dakika dakika görüntülenen hazırlıklar ve nöbete ilişkin son bilgiler henüz haber merkezlerine ulaştı. Öğrenci yurdunda bugün yurt dışından gelecek vatandaşlar bekleniyor. Yurt bahçesi ve çevresindeki güvenlik önlemleri ise dikkat çekiyor. Yurdun girişinde bir TOMA beklerken, yurt çevresinde ve bahçesinde polis ekipleri nöbet tutuyor.

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Corona virüsü karantina yurtlarında nöbet var! İşte son dakika görüntüleri
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