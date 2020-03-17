Korona dolandırıcıları iş başında! Savcılık harekete geçti

Uluslararası bir şirket Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ardından uluslararası başka bir şirketten paravan şirket aracılığıyla 500 bin adet ateş ölçer sipariş etti. Mail üzerinden yapılan anlaşma sonrası Westernunion aracılığı ile toplamda 530 bin dolar ücret gönderdi. İddiaya göre yapılan ödeme sonrası 2 şirket arasında bulunan paravan şirket ortadan kayboldu. Ateş ölçerlerin kendisine gelmeyeceğini fark eden şirket İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak dolandırıldıklarını ileri sürerek şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında şüpheli şirketin hesabına yatırılacak olan 530 bin dolara tedbir konulması istendi.

SAVCILIK ŞİRKETLERİ KARANTİNA ALTINA ALDI

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği uluslararası hesaplar üzerinde tedbir konma yetkisinin MASAK tarafından verilecek rapor sonrası konulabileceğini belirterek şirketin tedbir talebini reddetti. Şirket yetkilileri talebin reddedilmesi ardından Kingdon isimli şirketin kapsamlı araştırılmasına karar verildi. Soruşturma devam ederken başka bir uluslararası şirket yine Türkiye menşeili başka bir sağlık firmasından binlerce maske siparişi verdi.





FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU

Bu şirkette Westernunion aracılığıyla karşı firmaya 12 bin dolar gönderdi. 6 Mart tarihinde Çin'de olması beklenen maskelerin teslimatı yapılmadı. Firma ürünlerin Filipinlerde olduğunu söyleyerek şirketten 3 bin 500 dolar daha para istedi. Parayı yatırmayı reddeden şirket kendisinin yaptığı araştırmada böyle bir paravan şirketin olmadığını anladı. Dolandırıldığını anlayan şirket savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DİLEKÇELER DOLANDIRICILIĞI ANLATTI

İki şirkette Çin'de çıkan Korona virüsünden halkı korumak amacıyla acil maske ve ateş ölçer sipariş edip acil gönderilmesi gereken bu malzemelerin kötü niyetli olarak teslim edilmediğini şikayet dilekçelerinde belirtti. Dilekçelerde, salgın nedeniyle ortaya çıkan fayda sağlamaya çalışan şirketlerin kötü niyetli olarak hileli davranışlarla dolandırıcılık suçunu işlediği anlatıldı.



