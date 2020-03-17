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: 90 dakika içerisinde sonucunu veren yüzde yüz yerli cihaz geliştirildi!

Tüm dünyanın en büyük gündem maddesi olan hakkında Türk bilim insanlarından haberi geldi! Yüzde yüz yerli analiz cihazı geliştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'e bağlı bir firma corona virüs tanısını 90 dakika gibi kısa bir zaman içerisinde koyabilen bir kit geliştirdi. Çok ihtiyaç duyulan bir zamanda bulunan corona virüs tespit kitinin hastanelerde virüsle mücadele eden sağlık personelinin işine yarayacağı ifade edildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 13:04 ABONE OL
SON DAKİKA: 90 dakika içerisinde corona testi sonucunu veren yüzde yüz yerli cihaz geliştirildi!

İlk kez Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra İran, İtalya, Fransa, Belçika, İngiltere ve ABD'de de ölümlere neden olan hakkında gelişmeleri yaşanıyor. Türk bilim insanları yüzde yüz yerli analiz cihazı geliştirdi. Bu kit sayesinde sadece 90 dakikalık bir süre içerisinde corona virüs tespit edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada corona vakalarının sayısınn 47 olduğunu ifade etmişti. 90 dakika içinde sonucunu bildiren uygulamanın ülkemiz açısından çok önemli olacağı belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İTÜ ARI Teknokent'in biyoteknoloji firmalarından Bioeksen, tanısını 90 dakika gibi kısa bir sürede koyabilen patojen kiti geliştirdi. Bioeksen firması ile Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Viroloji Laboratuvarı'nın ortak Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıkan ve seri üretimine başlanan kitin, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadelede sağlık personelinin elini güçlendirmesi bekleniyor.

Bioeksen Kurucusu Canan Zöhre Ketre Kolukırık, AA muhabirine, iki hafta gibi kısa bir sürede geliştirdikleri kitle ilgili açıklamalarda bulundu...

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SON DAKİKA: 90 dakika içerisinde corona testi sonucunu veren yüzde yüz yerli cihaz geliştirildi!
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