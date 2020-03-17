SON DAKİKA: 90 dakika içerisinde corona testi sonucunu veren yüzde yüz yerli cihaz geliştirildi!

İlk kez Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra İran, İtalya, Fransa, Belçika, İngiltere ve ABD'de de ölümlere neden olan corona virüs hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türk bilim insanları yüzde yüz yerli analiz cihazı geliştirdi. Bu kit sayesinde sadece 90 dakikalık bir süre içerisinde corona virüs tespit edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada corona vakalarının sayısınn 47 olduğunu ifade etmişti. 90 dakika içinde corona testi sonucunu bildiren uygulamanın ülkemiz açısından çok önemli olacağı belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İTÜ ARI Teknokent'in biyoteknoloji firmalarından Bioeksen, koronavirüs tanısını 90 dakika gibi kısa bir sürede koyabilen patojen kiti geliştirdi. Bioeksen firması ile Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Viroloji Laboratuvarı'nın ortak Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıkan ve seri üretimine başlanan kitin, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadelede sağlık personelinin elini güçlendirmesi bekleniyor.

Bioeksen Kurucusu Canan Zöhre Ketre Kolukırık, AA muhabirine, iki hafta gibi kısa bir sürede geliştirdikleri kitle ilgili açıklamalarda bulundu...