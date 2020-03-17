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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni corona virüsü paylaşımı! Bu notu ekledi...

: 'dan yeni paylaşımı! Bu notu ekledi...

ile ilgili 'dan paylaşımı geldi. Bakan Koca yayınladığı videoya, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız" notunu ekledi. Koca, son toplantıda 47 kişinin testlerinin pozitif çıktığını, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini ifade etmişti.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 18:00 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni corona virüsü paylaşımı! Bu notu ekledi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü ile ilgili yeni bir paylaşım geldi. Sık sık paylaşımlarda bulunan Bakan Koca Twitter hesabından yeni uyarılar yayınladı. Koca videoyu, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." dedi.

KOCA'DAN YENİ PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yayınladığı yeni videoda hastalığa karşı panik yapılmamasını vurguladı. Bakan Koca videoya, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." notunu düştü.

SOSYAL MEDYAYI SIK SIK KULLANIYOR

Bakan Koca son açıklamasında 47 kişinin testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Koca, herhangi bir ölümlü vaka olmadığını ifade ederken, nefes darlığı çekenler olduğunu söylemişti. Bakan Koca sık sık bilgilendirme yapmak için kameralar karşısına geçerken, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Koca, videolarının paylaşılarak daha çok insana ulaşmasını da sık sık notlarla iletiyor.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni corona virüsü paylaşımı! Bu notu ekledi...
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