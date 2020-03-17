Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni corona virüsü paylaşımı! Bu notu ekledi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü ile ilgili yeni bir paylaşım geldi. Sık sık paylaşımlarda bulunan Bakan Koca Twitter hesabından yeni uyarılar yayınladı. Koca videoyu, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." dedi.

KOCA'DAN YENİ PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yayınladığı yeni videoda hastalığa karşı panik yapılmamasını vurguladı. Bakan Koca videoya, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." notunu düştü.

Salgın vakalarında olayların KONTROLDEN ÇIKMASININ BELLİ BAŞLI FAKTÖRLERİNDEN BİRİ PANİKTİR. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak HASTALIĞIN YAYILIMINI KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. pic.twitter.com/ou0MRlFNij — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 17, 2020

SOSYAL MEDYAYI SIK SIK KULLANIYOR

Bakan Koca son açıklamasında 47 kişinin testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Koca, herhangi bir ölümlü vaka olmadığını ifade ederken, nefes darlığı çekenler olduğunu söylemişti. Bakan Koca sık sık bilgilendirme yapmak için kameralar karşısına geçerken, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Koca, videolarının paylaşılarak daha çok insana ulaşmasını da sık sık notlarla iletiyor.

SON DAKİKA HABER: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜS VAKA SAYISINI TEK TEK AÇIKLADI! TÜRKİYE'DE KAÇ VAKA VAR?

ERZURUM VALİSİ'NDEN CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI: UMREDEN KAÇAK OLARAK DÖNENLER VAR...

ULUSAL MÜCADELE!