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Son dakika! Ünlü iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı

Son dakika gelen bilgilere göre soruşturması kapmasında adliyeye sevkedilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 08:44 ABONE OL
Son dakika! Ünlü iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı

Son dakika haber: FETÖ soruşturması kapmasında adliyeye sevkedilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

GÖZALTI KARARI ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheliler hakkında yapılan şikayet, ihbar ve Mali Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler doğrultusunda TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinden arama ve gözaltı kararı alınmıştı.

Karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Perker, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve ardından Gurbanoğlu tutuklandı.

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Son dakika! Ünlü iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı
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