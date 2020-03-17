Haberler Gündem Haberleri Suriyeli çocukların sessiz çığlığının yankılandığı dünya Korona virüsle savaşıyor

Suriyeli çocukların sessiz çığlığının yankılandığı dünya Korona virüsle savaşıyor Suriye'de yıllardır devam eden savaşın en büyük mağduru çocuklar oldu. Çocukların kimi hayatını, kimi de ağır yaralar alarak çocukluğunu kaybetti. 2014 yılında bombardımanda ağır yaralanan 3 yaşındaki Suriyeli çocuğun, "Gidince sizi Allah'a şikayet edeceğim" sözleri tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Suriyeli Aylan Kurdi'nin kıyıya vuran cesedi vicdanlarda derin yaralar bıraktı. Türkiye, Suriyeli çocukların dramına sessiz kalmadı. Aileleriyle birlikte Türkiye'ye sığınan yüzlerce Suriyeli, gerekli tedavileri burada gördü.

İHA Gündem Giriş Tarihi: 17.3.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 16:46 ABONE OL