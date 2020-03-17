Suriyeli çocukların sessiz çığlığının yankılandığı dünya Korona virüsle savaşıyor

Evlerini bombalayan savaş uçakları yüzünden önce babasını sonra bacaklarını kaybeden 8 yaşındaki Suriyeli Muhammed Lamot, Türkiye'de gördüğü tedaviyle protez bacaklara kavuştu, Suriye'de bacağı kopan 8 yaşındaki Ammar'a Türkiye sahip çıktı, saldırı sırasında vücudu yanıklar içerisinde kalan, bir gözü hasar gören ve aynı savaşta babası öldükten sonra Türkiye'ye sığınan 10 yaşındaki Muhammed Ali'nin yüzü Türkiye'de güldü, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Elsayel ailesinin dört engelli çocuğuna Türkiye kucak attı.
Suriyeli çocukların sessiz çığlığının yankılandığı dünya şimdi Korona virüsle savaşıyor. Virüsün, savaş mağduru Suriyelileri de etkilememesi için kamplarda dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.