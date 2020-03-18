Corona virüsü toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan corona virüs önlemleri ile ilgili flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı gerçekleşti. 4 saat süren toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip 'Ulusa Sesleniş' konuşmasını gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan kritik toplantı öncesi, sabırlı ve dikkatli olunması çağrısında bulunmuş, birkaç haftayı atlatmanın önemine değinmişti. Erdoğan, küresel gelişmelerin ilave avantajlar sağlayacağını, Türkiye'nin salgından uzak kalması halinde güzel bir tablo ile karşılaşacağını ifade etmişti.

İşte Başkan Erdoğan'ın 'Ulusa Sesleniş' konuşmasından satırbaşları...

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 105'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi hürmetle yad ediyorum. Asırlardır ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda eden bütün şühedaya, terörle mücadelede, 15 temmuz'da ve sınır ötesi harekatlarımızda şehit düşen tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına da burada rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin.

Aziz milletim, değerli basın mensupları; insanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar ve tabii felaketler çok ciddi can kayıplarına yol açmıştır. Tarih kitaplarında Avrupa nüfusunun üçte biri ile üçte ikisi arasında bir bölümünün ölümüyle sonuçlanan salgın hastalıklardan söz ediliyor. Aynı şekilde kendi tarihimizde de İstanbul nüfusunun yarısına yakınının hayatını kaybettiği salgınlarla ilgili bilgilere rastlıyoruz.

DÜNYAMIZ ÇEŞİTLİ DÖNEMLERDE SALGIN HASTALIKLARLA YÜZLEŞMİŞTİ

Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar aynı zamanda büyük siyasi sosyal ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur. Osmanlı'nın Avrupa'nın fethi gibi insanlık tarihine damga vuran pek çok hadisede bunun izlerini görmek mümkündür.

Dünyamız 2012 yılında SARS ve MERS adlı salgın hastalıklarla mücadele etmiştir. Dünyamız 2009 yılındaki domuz gribi, 2014'teki ebola salgını, 2016'daki zika virüsü gibi tehditlerle yüzleşmişti.

"BU HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMEDİĞİ TAKDİRDE..."

Şu anda dünyada insan ölümlerin yol açan hastalıklar arasında bu tür salgınların payı oldukça düşüktür. Ancak önüne geçilmediği takdirde kitlesel ölümlere yol açma tehlikesi hala vardır. Özellikle son aylarda hep birlikte şahit olduğumuz gelişmeleri bu perspektiften değerlendiriyoruz. Ne tür sonuçlar ortaya çıkaracağını henüz bilemiyoruz. Sanayileşme ve bilgi devrimleriyle şekillenen bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirmek şu anda zordur. Ancak artık hiçbir şeyin eskisi gibi gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bu fotoğrafı, özellikle kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak oraya bunu döndürmesi şart.

Özellikle son 17 yılda ülkemizin temel hizmet alanlarında ve altyapısında gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm sayesinde bu sürece olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Dengeli politikalar, özel sektörün üretim gücünü desteklerken, diğer yandan eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerin kamu garantisiyle kesintisiz sürmesini sağlamıştır.

Batı ülkeleri ise yıllarca tüm temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek, ama aslında başından savarak vatandaşını adeta sahipsiz bırakmıştır. Liberalizmin en hararetli savunucusu olan Avrupa ülkeleri bugün hastanelerini ve diğer hizmet kurumlarını devletleştirmeye başladı. İnsan hakları savunuculuğunu bırakmayan kimi ülkelerin de 'ölen ölür kalan sağlarla devam ederiz 'anlayışıyla hareket ettiğini görüyoruz.

"BİZ 21'İNCİ ASRI TÜRKİYE'NİN ASRI HALİNE GETİRECEĞİZ"

Bunun için büyük ve güçlü Türkiye hedefimize 2053 ve 2071 vizyonlarımıza olan bağlılığımızı artırarak hep birlikte daha çok çalışacağız. Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe kat etmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz.

Bilindiği gibi yeni koronavirüs veya Kovid19 hastalığı ilk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi. Ocak ayının birinci yarısında hastalığın tam teşhisinin konmasının ardından ilk ölüm haberi geldi. Hastalık, Tayland, Japonya ve Amerika'da da görüldü. Ocak ayında da Çin yönetimi virüsün görüldüğü şehirleri karantina alınmaya başladı. Kovid19 Avrupa'da ilk olarak 27 Ocak'ta Fransa'da tespit edildi. DSÖ, Ocak ayının sonunda acil durum ilan etmeye karar verdi. Şubat ayı başında Çin'de ölümler hızla artarken; Avustralya, Kanada, Almanya, BAE, Vietnam, Filipinler gibi ülkelerden yeni vaka haberleri geldi.

COVİD-19 10 ŞUBAT İTİBARİYLE SARS'TAKİ CAN KAYBINI GERİDE BIRAKTI

Yolcu gemilerinden sınır kapılarına, uçaklardan trenlere kadar tüm ulaşım araçlarında karantina tedbirleri yaygınlaştırılmaya başlandı. Şubat 10'una gelindiğinde teşhis konulanların sayısı 40 bini geçerken, ölenlerin sayısı 1000'e yaklaştı. Ve SARS salgınındaki can kaybını geride bıraktı. Fransa, Güney Kore gibi Çin dışındaki ülkelerde ölümlerin başlamasıyla fatura ağırlaştı.

İran'da ve hemen ardında İtalya'da virüs salgınının hızla yayıldığını görüldü. Şubat'ın son haftasında virüs Güney Asya'dan Kuzey Avrupa'ya kadar geniş bir alanı etkisi altına almıştı. Suudi Arabistan 27 şubat itibariyle umre ziyaretlerini askıya almaya başladı. İran ve İtalya'daki ölümler dikkat çekici biçimde arttı. DSÖ, 11 Mart'ta dünya çapında koronavirüs pandemisi ilan etti. Pek çok ülke sınırlarını insan trafiğine kapatmaya yönelik tedbirler aldı.

COVİD-19 DÜNYADA 200 BİN KİŞİYE BULAŞTI

Bugün itibariyle dünyada Covid-19 200 bin kişiye bulaştı. 8 bin kişi ise bu hastalık sebebi ile hayatını kaybetti.

Bugün itibariyle 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Bunun müjdesini vermek istiyorum.

AHaber CANLI YAYIN

ERDOĞAN TOPLANTI ÖNCESİNDEKİ BU AÇIKLAMALARI YAPMIŞTI

Başkan Erdoğan corona virüsü toplantısı öncesi şu açıklamalarda bulundu...

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs hastalığı ile ilgili değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Toplantımızın ardından milletimize sesleneceğiz. Detaylı bir şekilde dünyada ve ülkemizdeki durumu anlatacağız. Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulması ile ilgili sağlık önlemleri ve tedbirleri hayata geçirdik, devam edeceğiz. Gönüllü ve zorunlu karantina ile hayatı durdurması yanı sıra ekonomik boyutları da olacaktır. Bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme ve ekonomiyi ayakta tutma gibi bir zorunluluğumuz var. İşlerin yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Kovid-19 ile mücadele ederken sanayi ve ticarette çarkları çevirmek elbette kolay değildir. Özel sektörün de sorumlulukları vardır. Bunu atlattığımızda önümüzde bizi bekleyen daha güzel günlerin olduğunu görüyoruz. Sabır ve dua ile bugünleri aşacağımızı umuyorum.

"GÜZEL BİR TABLO BİZİ BEKLİYOR"

Çin'deki salgın dönemi Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Akla ilk gelen ülkelerden biri Türkiye olmaktadır. Petrol fiyatlarındaki düşüş ülkemize büyük avantaj sağlayacaktır. Hastalığı kontrol altında tutarak birkaç haftayı atlatabilirsek umduğumuzdan daha güzel günler bizi bekliyor. Dirayet göstermemiz gerekiyor. Sizlere güveniyorum, birlikte aşacağımıza da inanıyorum.

"EN İYİ DURUMDA BİZİZ"

Şu an en iyi konumda biz varız. Bizden sonra Almanya geliyor. İngiltere ve Fransa'nın durumu bizle mukayese edilmeyecek kadar kötü. Virüs ile ilgili alacağımız tüm kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şöyle bir planı uygun bulduk.

Bilgilendirme noktasında, süreci yöneten Sağlık Bakanımız olması hasebi ile bakanımıza 5 dakikalık bir süreç, kabine üyelerimizin 3, STK'ların 3'er dakika konuşma süresi olacak.