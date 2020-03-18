Coronavirüs salgınına karşı ilaç ne zaman bulunacak? Uzman isimden canlı yayında önemli açıklamalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgınına karşı pek çok ülke aşı ve ilaç bulmak için çalışma başlattı.

ABD'de geliştirilen corona virüsü aşısının ilk kez insan üzerinde deneylerine başlanmasıyla tüm dünyada gözler koronavirüs aşısı ve ilaçlarıyla ilgili gelişmelere çevrildi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsü ilacı ve aşısının kullanıma başlanması ile ilgili muhtemel tarih ve çalışmaları canlı yayında değerlendirdi. İşte Prof. Dr. Ceyhan'ın o açıklamaları!

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VİRÜS VAKALARI TEKRAR EDER Mİ?

Virüs bir ülkeye girdikten sonra bunu bir, iki vaka ile atlatmanın mümkün olamadığını söyleyen Ceyhan, önemli olanın bu artışı mümkün olduğu kadar yavaşlatmak olduğunu belirtti.

Bireysel korunma önlemlerine ve sosyal izolasyona dikkat çeken Ceyhan, vatandaşların alacağı önlemlerin önemine vurgu yaptı.

Çin'de toplumun önemli bir kısmının virüse bağışıklık kazandığının altını çizen Ceyhan, kontrolün gevşetilmesi durumunda vakaların tekrar artabileceğini ifade etti.

HAVALARIN ISINMASI İLE VİRÜSÜN ETKİSİ DÜŞER Mİ?

Havaların ısınması ile virüsün biteceği iddialarına da değinen Ceyhan, bunun bir teori ve temenni olduğunu, bunun kesin bir bilgi olmadığını söyledi.

Virüs salgınının bitmesinin 3 senaryoya bağlı olduğunu belirten Ceyhan o senaryoları şu şekilde sıraladı; Ya yeteri kadar insan salgını geçirecek ve virüse bağışık hale gelecek; ya virüs mutasyona uğrayacak ve bulaşıcılık özelliğini kaybedecek; ya da bir aşı bulunacak ve bu aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek.

İLAÇ İÇİN 6 AYLIK BİR SÜREÇ GEREKLİ

Coronavirüsü tedavi ettiği ileri sürülen ilaçlarla ilgili görüşlere katılmadığını belirten Ceyhan, mevcut ilaçların sadece ölüm oranını düşüreceğini ancak salgının seyrini değiştirmeyeceğini ifade etti.

Sadece 80 kişilik bir grupla yapılan ilaç testinin güvenilir bir sonuç vermeyeceğine dikkat çeken Ceyhan, şimdiye kadar daha büyük ölçekte yapılan bir çalışma olmadığını belirtti ve ilacın bulunması için minimum 6 ay, aşı içinse mininmum 12 aylık bir süreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.