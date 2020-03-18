Dörtlü zirvede Suriye ve koronavirüs görüşüldü

KORONAVİRÜSLE

EŞGÜDÜM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından, twitter hesabından zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.Erdoğan paylaşımında "Bugün (dün) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4'lü bir zirve gerçekleştirdik. Zirvede koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.Paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer veren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."İngiltere'den yapılan 4'lü zirve açıklamasında ise, "Liderler rejimin neden olduğu insani kriz nedeniyle Suriye rejimini kınadı" denildi. Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan zirve, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.Bu arada Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile de telefonda görüştü. Görüşmede koronavirüsle mücadele konusunda işbirliği imkanları ele alındı. Başkan Erdoğan virüs nedeniyle İtalya'da hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.Tüm dünyayı saran koronavirüs tehdidiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadele konusunda bugün kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek. Tüm bakanların ve ilgili kurum temsilcilerinin katılacağı toplantının ardından Erdoğan, koronavirüsle mücadele için önümüzdeki dönem alınacak ilave tedbirlerin yanı sıra ekonomiye dair belirlenen tedbir ve destek paketini de açıklayacak. Erdoğan, koronavirüsle mücadelenin millet ile devletin birlikte hareket etmesiyle başarıya ulaşabileceği mesajını verecek. Bugün yapılacak toplantıya da tüm bakanların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı, sağlık uzmanları gibi ilgililer katılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede gelinen son nokta hakkında bilgi verecek. Hasan AY / ANKARA