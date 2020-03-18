İstatistikler
koronavirüse yakalananlarda ölüm riskinin yaşlılarda daha fazla olduğunu gösterirken İtalya'da 39 yaşındaki iki gencin hayatını kaybetmesi "Acaba gençlerde de risk oranı arttı mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Peki, koronavirüs yaşlıları olduğu kadar olmasa da yine de gençleri neden etkiliyor? Hangi durumlar buna sebep oluyor? İşte uzmanların görüşleri ve gençlere uyarıları...
Prof. Dr. Ziya Mocan /Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
: Gençlerde de vücut
direncini düşürücü bazı faktörler
varsa, taşıyıcılık hastalık şekline
dönebiliyor. Özellikle obezitesi olanlar
risk altında. Obeziteyle birlikte
diyabet kalp yetmezliği gibi diğer
hastalıklar da riski artıyor. Gençlerde
özellikle fazla kilosu olanlar ile hele ki sigara
içiliyorsa; sigara içen gençlerde bu risk daha
fazladır. Gençler 'Bana bir şey olmaz' diye
düşünmemeli, önlemlerini almalı, mecbur kalmadıkça
dışarıya çıkmamalı. Sigarayı bırakmak
için bu virüs en önemli bahane olmalı. Bu
dönemde sigara içenler bu hastalıktan korunmak
için sigarayı bırakmalı. Bu süreçte KBB
özellikle de bademcik ameliyatları koruyuculuğun
azaltılmaması adına ertelenmeli.
Prof. Dr. Nail Özgüneş/ İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı:
Koronavirüste yaş tek faktör değildir.
Nadir de olsa gençlerin hayatına mal olabilir.
Gizli diyabet, astım gibi hastalıkları olanlar
risk taşır. Dokuz yaş altı çocuklara için de 'birşey olmaz' denmemeli azami dikkat gösterilmelidir.
Uzm. Dr. Tuğçe Hürkal/ İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı:
Gençler 'Bana bir
şey olmaz' dememeli. Çocuk
ve gençler taşıyıcı olabiliyor.
Son 1 ayda operasyon geçirmiş olan
tüm bireyler, yoğun sigara ve tütün
tüketenler gençler, onkolojik tedavi
olanlar, organ nakli olmuş bireyler,
son 1 ayda herhangi bir yöntemle şiddetli
kilo verenler de risk grubu kapsamına
girmektedir.