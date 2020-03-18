Gençler bana bir şey olmaz dememeli

İstatistiklerkoronavirüse yakalananlarda ölüm riskinin yaşlılarda daha fazla olduğunu gösterirken İtalya'da 39 yaşındaki iki gencin hayatını kaybetmesi "Acaba gençlerde de risk oranı arttı mı?" sorusunu akıllara getirdi.Peki, koronavirüs yaşlıları olduğu kadar olmasa da yine de gençleri neden etkiliyor? Hangi durumlar buna sebep oluyor? İşte uzmanların görüşleri ve gençlere uyarıları...: Gençlerde de vücutdirencini düşürücü bazı faktörlervarsa, taşıyıcılık hastalık şeklinedönebiliyor. Özellikle obezitesi olanlarrisk altında. Obeziteyle birliktediyabet kalp yetmezliği gibi diğerhastalıklar da riski artıyor. Gençlerdeözellikle fazla kilosu olanlar ile hele ki sigaraiçiliyorsa; sigara içen gençlerde bu risk dahafazladır. Gençler 'Bana bir şey olmaz' diyedüşünmemeli, önlemlerini almalı, mecbur kalmadıkçadışarıya çıkmamalı. Sigarayı bırakmakiçin bu virüs en önemli bahane olmalı. Budönemde sigara içenler bu hastalıktan korunmakiçin sigarayı bırakmalı. Bu süreçte KBBözellikle de bademcik ameliyatları koruyuculuğunazaltılmaması adına ertelenmeli.Koronavirüste yaş tek faktör değildir.Nadir de olsa gençlerin hayatına mal olabilir.Gizli diyabet, astım gibi hastalıkları olanlarrisk taşır. Dokuz yaş altı çocuklara için de 'birşey olmaz' denmemeli azami dikkat gösterilmelidir.Gençler 'Bana birşey olmaz' dememeli. Çocukve gençler taşıyıcı olabiliyor.Son 1 ayda operasyon geçirmiş olantüm bireyler, yoğun sigara ve tütüntüketenler gençler, onkolojik tedaviolanlar, organ nakli olmuş bireyler,son 1 ayda herhangi bir yöntemle şiddetlikilo verenler de risk grubu kapsamınagirmektedir.