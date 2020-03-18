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Gençler bana bir şey olmaz dememeli

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Giriş Tarihi: 18.3.2020 ABONE OL
Gençler bana bir şey olmaz dememeli
İstatistikler koronavirüse yakalananlarda ölüm riskinin yaşlılarda daha fazla olduğunu gösterirken İtalya'da 39 yaşındaki iki gencin hayatını kaybetmesi "Acaba gençlerde de risk oranı arttı mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Peki, koronavirüs yaşlıları olduğu kadar olmasa da yine de gençleri neden etkiliyor? Hangi durumlar buna sebep oluyor? İşte uzmanların görüşleri ve gençlere uyarıları...
Prof. Dr. Ziya Mocan /Metabolizma Hastalıkları Uzmanı: Gençlerde de vücut direncini düşürücü bazı faktörler varsa, taşıyıcılık hastalık şekline dönebiliyor. Özellikle obezitesi olanlar risk altında. Obeziteyle birlikte diyabet kalp yetmezliği gibi diğer hastalıklar da riski artıyor. Gençlerde özellikle fazla kilosu olanlar ile hele ki sigara içiliyorsa; sigara içen gençlerde bu risk daha fazladır. Gençler 'Bana bir şey olmaz' diye düşünmemeli, önlemlerini almalı, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalı. Sigarayı bırakmak için bu virüs en önemli bahane olmalı. Bu dönemde sigara içenler bu hastalıktan korunmak için sigarayı bırakmalı. Bu süreçte KBB özellikle de bademcik ameliyatları koruyuculuğun azaltılmaması adına ertelenmeli.
Prof. Dr. Nail Özgüneş/ İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı: Koronavirüste yaş tek faktör değildir. Nadir de olsa gençlerin hayatına mal olabilir. Gizli diyabet, astım gibi hastalıkları olanlar risk taşır. Dokuz yaş altı çocuklara için de 'birşey olmaz' denmemeli azami dikkat gösterilmelidir.
Uzm. Dr. Tuğçe Hürkal/ İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı: Gençler 'Bana bir şey olmaz' dememeli. Çocuk ve gençler taşıyıcı olabiliyor. Son 1 ayda operasyon geçirmiş olan tüm bireyler, yoğun sigara ve tütün tüketenler gençler, onkolojik tedavi olanlar, organ nakli olmuş bireyler, son 1 ayda herhangi bir yöntemle şiddetli kilo verenler de risk grubu kapsamına girmektedir.

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Gençler bana bir şey olmaz dememeli
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