Koronavirüse karşı 100 milyar liralık paket!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi olarak nitelendirilebilecek Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısının ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı pakette özellikle hastalığın yayılmasını önlemek ve yaşlıların korunmasına yönelik tedbirler göze çarparken ekonomik önlemler de dikkat çekti.

KAYNAK SETİ DEVREYE ALINIYOR

Başkan Erdoğan, Koronavirüsle mücadele için 100 milyar liralık kaynak setinin devreye sokulduğunu canlı yayında aktardı. Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan yine bu ekonomik önlemler çerçevesinde Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema- Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik- Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteleneceği bilgisini verdi.

NAKDİ YARDIMLAR İÇİN 2 MİLYAR LİRA

"KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız." diyen Erdoğan ayrıca " Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz." dedi.

"500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz." bilgisini veren Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıldığını da söyledi.