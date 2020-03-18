Son dakika: Corona virüsle mücadelesinde takdir toplayan Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Çanakkale Zaferi'nin 105. yılına özel bir paylaşımda bulundu. "Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı" ifadelerini kullanan Bakan Koca, Türkiye'de verilen, ver herkesin de takdirini toplayan başarılı corona virüs mücadelesine de vurgu yaptı. Öyle ki Avrupa'da Fransa, İtalya, İngiltere gibi ülkeler corona virüsten ağır yaralar alırken, Türkiye ise gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse de Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tebirlerle bu virüsten en az zararla çıkıyor.

İLK GÜNDEN İTİBAREN HALKI BİLGİLENDİRİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs konusunda alınan tedbirlerle herkesin takdirini kazandı. Virüsün Türkiye'de ilk kez görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren, her gün kameraların karşısına geçen, ve durumla ilgili bilgiler veren Bakan Koca, açıkladığı önlemler sayesinde de virüsün Türkiye'de yayılmasında önemli rol oynadı.

CORONA VİRÜS KONUSUNDA ALINAN ÖNLEMLER

Bilim Kurulunda alınan yeni önerileri kamuoyu ile paylaşan Koca, "Özellikle laboratuvar sayımızı şu dönemde 6 olan sayımızı erken dönemde hafta sonuna kadar 16'ya, devamında bu sayıyı bütün büyük şehirlerde çalışmaya, sonuç veren kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha çok şehirde yapılacak ve daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak. Umreden gelen 5 binin üzerinde vatandaşı gözleme aldık. Yüksek Öğrenci Yurtlarında 14 gün gözlem altında tutmuş olacağız ve sağlık durumları yakın takip edilip yedi ya da sekizinci gün taramadan geçirmemiz planlanıyor. Alo 184 SABİM hattı korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Bakan Koca açıkladı: Hafta sonuna kadar laboratuvar sayısı 16'ya çıkacak | Video

PANİK YAPMAYIN MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tedbir ve panik yapamam yönünden çağrıda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında "TESPİT EDİLEN HER VAKA TOPLUM İÇİN RİSK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri SIKI tutalım. Virüsle temas ihtimalini SIFIRLAYALIM." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE MUHALİF KESİM BİLE HÜKÜMETİN ÖNLEMLERİNİ ÖVDÜ

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren salgının İran'a sıçramasının ardından hemen sınırlarını kapatan Türkiye, termal kameralar ile her yolcuyu kontrol etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün şeffaf açıklamalar ile halkı bilinçlendirdi. Koronavirüs Bilim Kurulu tüm dünyayı takip ederek önlemler için saatlerce toplantı yaptı. Hastalık belirtisi olanlar ücretsiz olarak izole edildi, karantina uygulandı. Salgının Avrupa'ya sıçramasıyla uçuş yasakları ve yolcu kabul etmeme kararları alındı. Sosyal medya etkin şekilde kullanıldı, fırsatçılara geçit verilmedi. Umreden dönenler için kriz planı devreye sokuldu, devlet yurtları karantina için hazırlandı. Cuma namazları bir süreliğine durduruldu, cemaatle vakit namazı bir süreliğine askıya alındı. Kafeler, barlar, gece külüpleri, pavyonlar, kahvehanelere kapatma kararı verildi. 14 gün kuralı titizlikle uygulandı. Uygulamayanlara ve panik yaratanlara gerekli ceza kararı alındı. Hükümetin sağlık başta olmak üzere aldığı önlemler muhaliflerin bile övgüsünü kazandı.

GAZETECİYLE ARASINDA DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA

Bakan Fahrettin Koca, kendisine sitem eden bir gazeteciye verdiği tepkiyle dikkat çekti. İşte Fahrettin Koca'nın o samimi anları:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü toplantısında dikkat çeken cevap "Kusura bakma kızım" | Video