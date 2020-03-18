Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü özellikle Avrupa'yı etkisi altına aldı. Virüsün merkez üssü haline gelen İtalya'da durum içler acısı hale geldi. 27 bin vakanın olduğu İtalya'da 2 bin 500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Türkiye ise corona virüse karşı ilk günden beri aldığı tedbirlerle virüsün yayılımını önemli ölçüde kontrol altına aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yaptığı açıklamada son durumu anlattı.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm. Bakan Koca açıkladı... "Toplam vaka sayısı 98 oldu" | Video

"SORUNUN NİTELİĞİNİ İLK KAVRAYAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronavirüsle ilgili gece yarısı Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Daha önceki toplantıda, alınan tedbirlerle Türkiye'nin virüse karşı 90 gün direndiğini söylediğini hatırlatan Bakan Koca, "Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü, bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. Nitekim çok geçmeden konu bu şekilde tanımlandı. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce yine geç saatlerdeki basın toplantımızda size ilk vakayı bildirdik. Koronavirüs hakkındaki araştırmalar bugün bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar" diye konuştu.

"GENÇLERDE ÖLÜME RASTLANMIYOR"



Bakan Koca, virüsün farklı yaş gurupları üzerinde farklı etkiler gösterdiğinin araştırmalarla ortaya konulduğunu belirterek, "Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor, fakat bu grupta hastalık tablosu nadiren görülüyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Bilim Kurulumuzun verdiği ve dünyada kabul edilen bilgileri daha önce pek çok kez ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır seyrettiği kişiler, direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Direnci düşük kronik hastalığı olan, vücut savunma sistemi düşük yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır" dedi.