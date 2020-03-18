Corona virüs giderek yayılırken dünya genelinde vaka sayısı 198 binlere ulaştı. Corona virüsünden hayatını kaybedenler ise şu ana kadar 7 bin 948 olarak açıklandı. Virüs hızla yayılmaya devam ederken ülkeler de virüsle mücadele kapsamında önemli tedbirler alıyor. Özellikle İtalya'yı çok ağır şekilde vuran corona virüsü ülkede şu ana kadar 2 bin 500'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir son dakika araştırması da ABD'den geldi.

"7 VAKADAN 6'SI VİRÜSÜ FARK EDEMİYOR"

Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, corona virüsüyle ilgili şoke eden ifadeler kullanıldı. Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Araştırmacılar az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.

Araştırmada, "Yeni tip koronavirüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.