Son dakika af yasası haberleri: Af yasası son durum ne, Meclis'e geldi mi? 2020 Ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz yasası ne zaman çıkacak?

Kamuoyunda af yasası olarak da bilinen İkinci Yargı Paketi düzenlemesine yönelik olarak son dakika haberleri art arda geliyor. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru başlayan çalşmalar, on binlerce mahkum ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Birinci Yargı Paketi daha önce Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu doğrultuda, gözler İkinci Yargı Paketi düzenlemesine ve içinde barındıracağı ceza indirimine çevrildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de af yasası ve ceza infaz indiriminin yakın zamanda Meclis'e geleceğini açıklamıştı.

AF YASASI MECLİS'E GELDİ Mİ, SON DURUM NE?

Adalet Bakanı Gül, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gül, İkinci Yargı Paketi ve af yasası son durum hakkında bilgi verirken planlanan alternatif infaz yöntemlerini de değindi.

CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ VE HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne oldu, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

İşte, af yasası son dakika gelişmeleri...