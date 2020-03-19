İngiltere’de ve Avusturya’da 2 Türk öldü

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İngiltere'de yaşayan astım ve şeker hastası Hayri Ergönül (55), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. North Middlesex Hastanesi'nde tedavi altında olan Ergönül, koronavirüs tedavisi sırasında zatürre de geçirdi. Ergönül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslen K. Maraşlı Ergönül'ün arkadaşlarından Ahmet Güven, "Hayri, insanlar arasında dostluğun ve dayanışmanın gelişmesi için çalışan ve toplum için emek veren değerli bir insandı" dedi. Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan Yonca Akyol'un (28) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Baba Mustafa Akyol, kızının koronavirüs teşhisiyle geçen hafta perşembe gününden bu yana yoğun bakımda tutulduğunu söyledi.